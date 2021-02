LEO

Si bien no son sucios, a los leoninos no les interesa en lo más mínimo lucir coquetos y prolijos para el sexo opuesto por lo que no considera necesario hacerlo. Siempre tienen una excusa aunque jamás llegarán al extremo.

ESCORPIO

Al igual que los leoninos, los escorpianos no están interesados en arreglarse, o invertir en cosas como perfumes, ropa, etc. Tienen gran confianza en su personalidad magnética, en especial si de primeras citas se trata.

ARIES

Los arianos no tienen la coquetería como prioridad en sus vidas y por eso no suelen arreglarse excesivamente. Por lo general no se bañan en el momento porque lo van a hacer más tarde aunque suele demorarse en llegar.

TAURO

La personalidad de los taurinos es tan fuerte y magnética que por lo general no deben preocuparse por su apariencia y aspecto exterior por eso pueden ser un poco dejados.