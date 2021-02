Hernán Drago es sensación desde que apareció en Bienvenidos a bordo. A partir de allí su popularidad fue creciendo día a día Incluso se rumorea que consiga pareja en el programa.

Que dijo Hernán Drago de su cambio de Look

En las últimas horas hizo una nota en la cual se lo ve canoso. “Estoy envejecido, es largo y la gente me hizo sacar canas. Vengo recién de grabar el programa Y me tocó hacer un personaje para imitar, roban adivinar, si estoy parecido, por ahí el outfit más la ropa más las gafas queda redondito. Esto igual es momentáneo, me doy un baño y vuelvo a la normalidad. Por todas las cosas lindas que me van diciendo manifestó el ex modelo.

Mi mamá cuando me vio con este look me preguntó si estaba bien y si me estoy cuidando. Yo me veo y me resulta raro, pero siempre trato de ser funcional para lo que se me contrata“, agregó.

“La gente se divierte mucho y esto empezó con un juego televisivo. Empezamos con una peluca y no sé cuál es el techo de todo esto. Que sea lo que Dios quiera, con el afán de divertirnos y eso está buenisimo, la vida pasa por ese lado también. Mi profesión me lleva a esto, a hacer un programa muy sano, cuidado, para toda la familia y me toca ser una pata del programa que es esto. Lo voy a tener pensado este look para dentro de unos años“, señaló en Mitre Live.

“Mis compañeros me pidieron que me lo deje este look y Celeste Muriega ni lo vio me parece” , concluyó.

Como fue el reciente crecimiento del modelo

Hernan creció exponencialmente desde que llegó al programa de Guido Kaczka, paso de ser un personaje publico ser una de las estrellas del prime time de el trece.

El modelo de 45 años, fue cara de Hugo Boss, empezó modelando para Pancho Dotto, fue co conductor de “el show creativo”, multifacético y exitoso por donde lo mires.

Drago ha filmado más de ochenta comerciales a lo largo del mundo. En 2018 Hernán Drago anuncio oficialmente que se ha separado de su mujer Bárbara Cudich, una productora de televisión, con quien tienen dos hijos: Luka y Lola.

En el ultimo tiempo se lo vinculo con la vedette Celeste muriega, con la cual es compañera en el ciclo del conductor de la 100.

Todo comenzó cuando el conductor quiso saber si Celeste está en pareja. A lo que la invitada se sinceró frente a las cámaras: “Estoy sola, Guido. Siempre estoy abierta a conocer a alguien, claro que sí”.