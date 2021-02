Baby Etchecopar reapareció en la escena para hablar sin filtro del conflicto con Jonatan Viale. El mismo decidió sumarse a las críticas que realizaron Jorge Rial y Alejandro Fantino, sobre las polémicas declaraciones que hizo el periodista en redes sociales. fue así que no dudó en remarcar que en el Grupo América hay un malestar importante y que la frase sobre la “libertad” cayó muy mal.

El reconocido conductor de A24 explicó que a pesar que aprecia mucho a su compañero de Radio Rivadavia, fue muy crítico con lo que sostuvo de su anterior casa. “No sé cómo fue su libertad. Quizás cada uno tenemos una libertad diferente. Yo quiero agradecerle a América, honestamente. Ustedes han visto mi programa alguna vez. Y la libertad total que tuve pare ser yo”, aclaró.

En ese sentido, Baby Etchecopar continuó hablando y respondiendo la pregunta de Pía Shaw en Los Ángeles de la Mañana. El mismo reveló que el ex gerente periodístico de la señal de noticias, Juan Cruz Ávila, migró hacia La Nación+. Fue así que también le ofreció a Eduardo Feinmann y a Jonatan Viale, cambiarse de canal junto con él, llevándose de esta manera a la dupla ganadora.

Sobre el tema, el presentador de Basta Baby agregó: “A mi Juan Cruz me llamó y me junté dos veces. Lo quiero mucho, pero los dueños del canal Daniel Vila, Claudio Belocopitt, Eduardo Eurnekian, Gaby Hochbaum -que fue mi primer productor y somos hermanos- nunca, y lo juro por Dios, me han llamado para decirme ‘ahí no’. Yo enojado no estoy porque lo adoro a Joni, pero nos pone a todos como mercenarios”, dijo.

La reunión con Vila

Luego de remarcar que le moleta quedar como un “mercenario” o como “los bolu… que nos quedamos”, Baby Etchecopar comentó que mantuvo una charla con Daniel Vila. “Nos llamamos por teléfono y le dije: ‘lo único que te pido es libertad’. Y me dijo que tenía toda la libertad del mundo, además de algo que es verdad: que América es mi casa. Yo empecé con Juan Castro y Cha Cha Cha”, cerró.