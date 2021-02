Todos conocemos a alguna persona que generalmente a medida que va conversando aumenta el volumen de su voz, el punto de llegar a gritar.

Para ellos es normal, pero la verdad es que terminan cansando. A continuación te contamos cuáles son los más gritones del zodíaco.

Noticias Relacionadas Inmortales en la memoria: estos son los signos más difíciles de olvidar

Los devotos de las mesas largas: estos signos son los más familieros

Aries

Nunca se limitan a la hora de hablar fuerte. Son muy confiados, y lo demuestran haciéndose escuchar estén donde estén. Su voz nunca temblará, y demostrarán por qué son considerados los más potentes de todo el horóscopo.

Géminis

El signo de los gemelos es reconocido universalmente como el más convincente a la hora de hablar. Lo que no es tan conocido es que son capaces de hacerlo con mucho volumen. Se guardan su vozarrón para ocasiones particulares. Específicamente, cuando quien tienen cerca no está prestando atención, o no los toma en serio.

Libra

Los nacidos bajo este signo son personas generalmente alegres. Y tienen una forma muy básica de mostrar su felicidad: a los gritos. Los libra no pueden quedarse callados cuando están contentos, y todo el mundo se enterará de lo que les pasa debido a su fuerte voz.