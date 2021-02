Germán Alfaro, acompañado por su esposa, la diputada nacional Beatriz Ávila y el legislador Walter Berarducci, entre otros dirigentes, inauguraron la nueva sede del Partido por la Justicia Social.

En un acto realizado mediante una videoconferencia, el intendente dio por inaugurada la nueva sede de su partido.

“Este partido, de la Justicia Social, mal llamado como “Alfarismo”, no es un apellido. Es un concepto que tenemos muchos tucumanos de bien que podemos hacer cosas en conjunto. Quienes abrazamos la política sabemos que tenemos que postergar lo nuestro y buscar las soluciones para los ciudadanos. Tener entrega y vocación de servicio”.

Criticó el Vacunagate

“La política no es vacunarse primero y a escondidas. Eso es hacer fraude a la confianza de la gente. Es cagarse en la gente. Es la bronca más grande que uno puede tener porque, por culpa de unos cuantos, paga toda la clase dirigente”, comentó.

También dijo, en referencia a José Alperovich: “Quiero decirle que, cuando ingresé al Partido Justicialista, lo hice con la convicción de que a partir de esa doctrina podíamos buscar el bienestar general. Pero en el 2001 se acercó un personaje que vino de otro partido, se afilió al peronismo, fue senador y gobernador. Era un hombre que abrazaba y besaba mucho. Que se reía. Y luego demostró que no estaba a la altura de la circunstancias”.

En esa línea, declaró: “En aquella oportunidad, nosotros dijimos: ‘con la política no se hace negocios’. Eso nos costó que nos corrieran del municipio y no pudieron hacerlo porque nosotros teníamos místicas, organización y pasión. Cosa que no tienen ellos porque piensan en lo material y en el bolsillo”.

Con respecto a la actualidad política, aseveró: “es mucho el esfuerzo y el sacrificio que tenemos que hacer que sea compatible con la ley. Hoy el modelo del ‘todo vale’ sigue instalado en la provincia”.

Alfaro fue crítico con el jurado de enjuiciamiento que expulsó de su cargo al juez Enrique Pedicone: “echaron a un camarista y echaron al que acusa” y a la vez se solidarizó con los padres de la joven asesinada Paola Tacacho “que marchan en la plaza”.

“Degradación política y social”

Asimismo observó: “Hemos llegado a una degradación política y social. Nosotros tenemos la responsabilidad de salir de ese pozo. Este es un espacio amplio, donde sólo se necesita ser una persona de bien para estar en este lugar. No exigimos nada más”.

Y concluyó: “Los quiero convocar con la bandera de la honestidad y de la solidaridad. Tenemos que recuperar a los tucumanos la posibilidad de vivir mejor. Yo no quiero que formemos una alternativa de oposición. Estoy cansado de ser oposición. Quiero conformar una alternativa de poder porque quiero que seamos gobierno. Que le demostremos a los tucumanos que podemos ser diferentes”.