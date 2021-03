El juego del erotismo es uno de los más placenteros que se pueden experimentar en buena parte de la vida.

Y cada signo del zodíaco presenta características muy particulares que lo hace único en esos momentos de intimidad que se comparte con la pareja.

Aries

Este signo se encuentra entre los más ardientes del Zodiaco y el sexo es esencial para ellos. En estos asuntos es espontaneo y directo, impulsivo y enérgico, su pasión estalla con la rapidez del rayo y va directo al grano sin preludios de ninguna clase. Busca su placer y muchas veces puede olvidarse del otro. Estilo “aquí te pillo y aquí te mato”, le gustan los riesgos y le excita la competitividad. En la cama le encanta dominar y todas las posturas que lo favorezcan. Su libido es muy fuerte aunque poco constante.

Tauro

Vive el sexo como el amor llevado a la plenitud mediante la fusión de los dos cuerpos. El erotismo forma parte de su naturaleza y su ser, abarca el cuerpo entero como objeto de placer. Es una fusión amorosa y gozosa de dos cuerpos en un ambiente de máximo confort y armonía. Naturaleza lujuriosa y hedonista que se lo toma con calma explorando cada zona del cuerpo con el mayor detenimiento e intensidad. Posesivo, siente que el cuerpo de su pareja le pertenece. Centra la atención en su propio placer.

Géminis

En el sexo anhela por encima de todo los cambios y busca constantemente nuevos estímulos. Tiene una gran curiosidad y creatividad y también una desbordante imaginación. En estas personas la mente es esencial y el cerebro es su órgano más erótico, el sexo está más en su cabeza que en el cuerpo. También las palabras son otro importante instrumento erótico. Le encanta sorprender y que le sorprendan. Tiene un deseo innato de experimentar y ama la variedad y la aventura. Son grandes seductores.

Cáncer

Para ellos lo importante no son las posturas o técnicas sino sobre todo la atmósfera amorosa y emocional. Sus encuentros sexuales son profundamente idílicos o poéticos, tienen una gran carga de ternura y dulzura explorando cada rincón íntimo de su pareja con la mayor sensibilidad y delicadeza. Se abrazará a ella abandonándose a toda clase de caricias, besos y posturas relajantes. Sexualidad teñida de elementos femeninos y maternales que busca el abrazo total, una fusión amorosa de cuerpo y alma.

Leo

Naturaleza fogosa y apasionada, tiene una actitud positiva hacia el sexo al que se entrega con toda la intensidad y confianza. Toma la iniciativa y lleva la batuta en el sexo, su pareja deberá adaptarse a sus ritmos y deseos, todo debe hacerse como Leo quiere y desea. También es profundamente exhibicionista y necesita el estrellato como el aire que respira por eso le encantaría poder tener público y que todos vieran como seduce y conquista. Necesita sentirse deseado para así expansionar y glorificar su ego.

Virgo

El erotismo y los instintos suele ser un terreno conflictivo para Virgo. Suelen ser tímidos y pudorosos y muchas veces no logran alcanzar la felicidad sexual hasta la segunda mitad de la vida. Asimismo muchas veces se excita más con la mente y la imaginación que llevándolo a la práctica. Temor inconsciente a entregarse plenamente que muchas veces les lleva a preferir las prácticas fetichistas. Teme no estar a la altura o no superar el listón, también a menudo le preocupa la higiene y las enfermedades venéreas.

Libra

Su erotismo es sereno y profundo, mucho más sensual que sexual. Busca una unión que sea lo más profunda posible, una fusión total. Comunica con el cuerpo lo que no puede llegar a decir con palabras. Erotismo dulce, tranquilo, agradable y armonioso, es un diálogo melódico y un dulce y plácido deleite entre cuerpos que se aman. El amor es su mejor afrodisiaco y su máxima preocupación es hacer feliz a su pareja, adaptarse a sus necesidades. Las caricias y los masajes eróticos adquieren una singular importancia.

Escorpio

Se le considera el más ardiente de los signos aunque hacia el exterior no lo aparenta y cultiva una imagen fría, pero lo cierto es que en su interior se agita un volcán de pasión y el erotismo es la columna vertebral de su vida. En el sexo desciende a los infiernos del erotismo más primitivo, violentas pasiones se agitan en su interior acompañadas de un inmenso morbo. Busca dominar y poseer totalmente a su pareja. En el sexo vale todo, no hay reglas ni tabúes e incluye toda clase de parafilias y los placeres más intensos.

Sagitario

Siente el sexo como algo esencialmente bueno al igual que el placer y el clímax de felicidad que provoca. Se entrega a él sin complejos, lleno de alegrías y con los brazos abiertos ya que es muy naturalista y desinhibido. Vive cada encuentro como una fiesta y se abre a ellos en todos sus matices y sin asuntarse por nada ni excluir nada. Es profundamente hedonista y sensual y suele vivir romances apasionados y sin compromiso ni ataduras, que surgen de forma espontánea. Alma de aventurero, se abre a todo lo nuevo.

Capricornio

Tiene un gran autocontrol y puede reprimir o bloquear sus impulsos aunque en realidad es uno de los signos más eróticos y lujuriosos que desarrolla todo su lado inferior y más instintivo, incluyendo los aspectos más morbosos y primitivos. Su mayor realización suele llegar habitualmente en la segunda mitad de la vida. Por fuera suele tener una gruesa coraza de temores, inhibiciones, pudor y desconfianza por eso le cuesta mucho entregarse, pero cuando lo hace se muestra un extraordinario amante.

Acuario

En lo erótico le atrae todo lo que es diferente y se sale de lo normal, lo que especial o singular, las nuevas tendencias, gustos e iconos sexuales. Tiene una sexualidad profundamente creativa que no está sujeta a reglas ni limitaciones. Le atraen las novedades y las sorpresas, le gusta experimentar y no tiene complejos, tabúes o condicionantes que le limiten. Cuanto más rara sea la relación más le suele gustar. Se abre a toda clase de fantasías eróticas pero huye de atarse emocionalmente. Es una sorpresa permanente.

Piscis

En este signo abundan las relaciones platónicas o espiritualizadas, sin embargo existen muchos otros casos en los que se entregan en cuerpo y alma al sexo más intenso, animal, refinado y morboso. En todos los Piscis existen las dos tendencias aunque siempre domina una de ellas. Se abandona al sexo realizando una especie de magia o alquimia con su pareja y experimentando una ola de placer que le lleve directamente al nirvana. Su profundo anhelo de entregarse hará que se mimetice con los gustos del otro.