En los últimos días, se viralizó un flayer de un emprendedor tucumano ofreciendo un servicio. La cuestión es que se trataba de un “curso de asado femenino” y en la publicación, el usuario de la red social Facebook invita solo a mujeres para aprender la técnica de esta tradición de la gastronomía argentina. Pero la iniciativa levantó mucha polvareda entre los internautas, y hubo muchas opiniones cruzadas.

CHICAS RESERVEN CON TIEMPO EL CURSO QUE VA A EXPLOTAR!!!ud83dude0e#cursoscortos#cursoscocina #tucuman #diseu00f1odeinteriores Posted by NACHO WOOD on Monday, March 1, 2021

Algunos la etiquetaron de ridícula porque el asado para los hombres es el mismo que para las mujeres. “¿Desde cuando el asado masculino es distinto al femenino? ¿En uno la carne es de vaca y en otro de toro que onda?”, planteó una usuaria mientras que otra cuestionó si el curso era de asado ahumado. “¿En qué se diferencian? JAJA dos minutos piensen antes de pretender innovar”, criticó.

Otras personas, denunciaron que la propuesta era muy machista. “¿Desde cuando el asado tiene género?”; “Lo decis como si fueran cosas de hombres, prender fuego es algo basico”; “Gracias por separarnos de los hombres así nos pueden explicar cómo a tontas, porque necesitamos una explicación ‘especial’. Los hombres ya nacen sabiendo hacer asado por eso no necesitan ir a un curso.”, fueron algunos de los enardecidos comentarios.

Por otro lado, algunos internautas defendieron al emprendedor, quien también realiza trabajos en madera. Una usuaria dijo que le “parece una buena propuesta, pero que “habrá que replantear la forma de comunicar”. En el mismo plano, otra chica consideró que “se entendió el concepto, pero está mal planteado, si te sirve la sugerencia bienvenida sea. Yo no sé hacer asado, ni prender el fuego, la gastronomía me apasiona, pero desde mi mirada feminista si es agresivo el flayer, no la propuesta”. Los hombres también opinaron: “Chicas están derrapando. Según entiendo es un curso de cocina orientado a asado, donde los participantes son mujeres”, escribió un joven.

Finalmente, quien recibió los más de 170 comentarios, cambió la forma de comunicar la propuesta de “curso de asado femenino” a “curso de asado solo para ellas”.