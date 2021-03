Esta semana, una mamá de barrio Los Gremios, ciudad de Salta, denunció haber sido testigo del aberrante abuso sexual que sufrió su pequeña hija en manos de su pareja.

“El domingo, encontré a mi pareja violando a mi hijita de 12 años, él es el padrastro”, confesó la mujer. “La destrozó entera a mi niña, cuando ella jugaba con muñecas todavía, y perdió toda su inocencia mi niña”.

Según se dio a conocer, la madre de la menor abusada se encontraba en pareja hace un tiempo. Ella y sus 6 hijos habían encontrado refugio en la casa de los padres de él. En el fondo comenzaron a construir una solución habitacional donde ocurrió el abuso.

En la declaración, la mujer detalla que “ese día mi hija se levantó al baño y Marcelo, justo estaba en el baño, él le pidió un toallón, que mi hija le alcanzó, ahí la tomó del brazo, la metió al baño, le tapó la boca y le bajó los pantalones”.

“La Policía cuando llegó, Marcelo estaba retenido por los vecinos, no lo dejábamos que se vaya, se quería escapar, se lo llevaron detenido, hice la denuncia y ahora mis suegros me echaron de la casa, dicen en la policía que el juez lo va a soltar porque estaba machado, no sé dónde voy a ir con mis hijos”, dijo la mujer sobre su situación. El hombre estaría acusado de Abuso Sexual con Acceso Carnal.

Como si fuera poco ahora la mujer está detenida por orden de la Justicia. Sus suegros la denunciaron aduciendo que “robó materiales de construcción”, dijo una fuente policial. “La víctima del abuso sexual y sus 5 hermanitos, están en el domicilio donde ocurrió el hecho, sin su madre”, agregó.

(Fuente: Crónica)