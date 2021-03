ACUARIO (20 de enero al 18 de febrero)

Los acuarianos tienen uno de los mayores problemas de pareja que pueden existir: los celos. Si bien se muestran seguros en muchos aspectos como el trabajo, los deportes y las amistades, su talón de Aquiles es la inseguridad con respecto a su compañera o compañero. No soportan ignorar quién pudo enviar un mensaje de WhatsApp a su media naranja y odian cuando otras personas que consideran “competencia” ponen me gusta a las publicaciones en redes sociales de sus amores. Un psicólogo a la derecha, por favor.

PISCIS (19 de febrero al 20 de marzo)

Los piscianos tienen problemas de comunicación con sus parejas. Entienden qué los pone bien y qué les hace mal, pero no logran manifestarlo con claridad. Entonces todo se convierte en manipulación, pase de facturas y peleas absolutamente evitables. Si sos de piscis o tu pareja lo es, tal vez sería bueno encontrar formas -o momentos- para abordar este tema con tranquilidad y tiempo, principalmente tiempo.

ARIES (21 de marzo al 19 de abril)

Los nacidos bajo el signo de Aries tienen tiempo para todo y todos. Menos para su pareja. El trabajo siempre está al día, los hijos y la familia en general siempre pueden contar con él o ella. Las amistades saben que los arianos son de fierro y no fallan nunca. Pero jamás logran hacerse un tiempito para sus parejas. Se sienten muy seguros de la relación que tienen y piensan que la paciencia de su compañero o compañera no tiene límites. Cuidado, a nadie le gusta quedar último en las prioridades y eso puede atentar duro contra una relación.

TAURO (20 de abril al 20 de mayo)

El problema de los toritos es que suelen ser muy particulares con sus gustos sexuales y les cuesta ser compatibles con sus parejas. Los y las nacidas bajo este signo no logran el timing ni la comunicación necesaria en la cama. Para colmo suelen ser tímidos para plantear los inconvenientes y los dejan crecer durante mucho tiempo. Cuando se dan cuenta de que deben hacer algo, la relación ya está tres metros bajo tierra.

GÉMINIS (21 de mayo al 20 de junio)

Los geminianos suelen ser muy asfixiantes con sus parejas. No se puede decir que son tóxicos, pero sí muy controladores y poco empáticos. Esa falta de empatía involuntaria podría superarse si sus compañeros o compañeras lo charlaran para que puedan darse cuenta. Los nacidos bajo el signo de géminis son muy abiertos al diálogo y también sumamente creativos. Si logran darse un tiempo para conversar, las soluciones llegarán pronto y la pareja estará muy feliz.

CÁNCER (21 de junio al 22 de julio)

A los cangrejos les cuesta la fidelidad. A pesar de su omnipresente responsabilidad en casi todos los aspectos de su vida, no logran desaprovechar una oportunidad de aventura si se les presenta. En ellos se cumple el viejo dicho “la carne es débil”. Obviamente son conscientes de que esto no es bueno para su pareja, salvo que las reglas estén claras de antemano, y suelen vivirlo con ímpetu primero y culpa después. Nada que le haga bien a su relación de pareja.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Los leones tienen un interés que suele quitarles la atención que puedan poner en todo lo demás: el dinero. Para los leoninos y leoninas la plata les tapa todos los demás aspectos de la vida en los que deben poner la lupa. Su preocupación por los temas económicos y financieros hacen que la relación de pareja termine convirtiéndose en una sociedad y cuando se dan cuenta, ya es demasiado tarde para remontar. “El dinero no es todo”, dice una canción.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

Los nacidos bajo este signo tienen una característica que les juega muy en contra en sus relaciones de pareja: son demasiado empalagosos. Virginianos y virginianas creen que son detallistas y que eso los hace diferentes y especiales para sus parejas, pero en realidad se convierten en personas demasiado cargosas. Asfixian a sus parejas con regalitos, mensajes, stickers, llamadas sin sentido y cenas con velitas sin ningún festejo en especial. En una palabra: cansan.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

El problema de los librianos es la melancolía. No es sensibilidad ni disfrutar de los recuerdos. Los nacidos bajo este signo suelen ponerse tristes con eso de que “todo tiempo pasado fue mejor” y terminan siendo negativos y sin fe en el futuro. Sin perspectivas de futuro ni sueños a la vista (por más utópicos que sean) una pareja está condenada a fracasar. Así que los librianos o sus parejas deben ponerse las pilas para que la mala onda no les gane.

ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)

Los escorpiones tienen el problema de creer que ninguna pareja está a su altura. Siempre encuentran un defecto en sus compañeros o compañeras y jamás ven la viga en su ojo. Pierden precisión en su perspectiva y jamás se dan cuenta de que es culpa de ellos (si a fin de cuentas se piensan perfectos). Las personas de escorpio son muy difíciles para llevar una vida en pareja.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Los sagitarianos viven a mil y, al contrario que los virginianos, jamás se detienen en los detalles que, de vez en cuando, vienen bien. No les gustan los gestos románticos, ni darlos ni recibirlos. Su frialdad indefectiblemente va en contra de la relación con sus parejas y les cuesta mucho dar el paso para ser más atentos. En este caso deben ser sus compañeros o compañeras los que se pongan la pareja al hombro. Pero está difícil.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 19 de enero)

Las cabritas tienen un problema fundamental de pareja: no escuchan. No lo hacen por egoísmo o terquedad, posiblemente sea necesidad furtiva de expresarse y cierto descuido para darse cuenta de que sus parejas también tienen cosas para decir. La paciencia no es su fuerte y entonces resultan malos para prestar la oreja. Deben darse cuenta que en una pareja hay que escucharse mutuamente, de no ser así, la cosa no funciona.