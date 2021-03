Todas las personas disfrutan del amor, pero dependiendo de las circunstancias están los que realmente le sacan partido sin tantos pelos ni prejuicios.

Y también se encuentran los que aún teniéndolo servido no llegan a definir lo que realmente quieren de una pareja.

Aries

Tú estás buscando siempre una persona dinámica, ejecutiva, no te gustan las personas apáticas, calladas, que no tengan iniciativa. Para ti es importante unirte a alguien que piense como tú, que eche adelante, que tenga acción, que tenga una manera de proceder directa y energética.

Tauro

Tú que eres un signo calmado, ecuánime y tranquilo pero sobre todo muy sensato, no resistes a esas personas alborotadoras que están a tu alrededor. Al buscar pareja necesitas a alguien apacible, tranquilo, que no sea violento o agresivo y que no se precipite ante situaciones. Necesitas paz y tranquilidad en el amor.

Géminis

Eres la comunicación, la versatilidad y juventud eterna, para ti, esa persona tiene que ser como tú, conversadora, inteligente, locuaz, juvenil. No resistes a las personas aburridas que no hablan, no tienen tema de conversación y son sosas. Esas relaciones suelen durar poco.

Cáncer

Sensible, doméstico, hogareño, amoroso y familiar. Necesitas esa persona que también te entienda, que sea tan sensible como tú, que le guste la familia y los hijos. Alguien de alta sensibilidad que ame a los demás, tenga compasión por los animales, los niños, los ancianos. Que pueda estar contigo en tu casa el fin de semana sin tener que salir, disfrutando del hogar cocinando, escuchando música. Rebuscas a quienes no quieren estar en el hogar o son violentos o agresivos.

Leo

Tú eres un signo regido por el Sol, por eso buscas a alguien que te haga sentir rey o reina. Buscas una pareja que cuando vayas a un lugar, todos los admiren y pongan los ojos tanto en ti como en tu amor. Eso te hace crecer, te hace sentir lleno de alegría, de vitalidad, puesto que estás viendo tu espejo. Para ti, la persona apagada y que no brille no te interesa.

Virgo

Eres sistemático, detallista y perfeccionista, con las cosas en su sitio. Por eso a ti no te gustan las personas que dejan regado todo, debe ser organizada, rutinaria, que tenga razonamiento lógico.

Esas personas alocadas que siempre están haciendo las cosas sin pensarlas, de una forma irresponsable y con actitudes emocionales, a ti no te convienen, pues eres tranquilo y te gustan las cosas bien hechas.

Libra

Eres diplomático, sensible, exquisito y elegante, así que buscas a alguien que también sea armónico. Las personas alborotadoras, que gritan mucho, son escandalosas, no van contigo. Las personas mal educadas, que no se comportan bien en sociedad, son imprudentes, que no tienen gusto para vestirse, no son para ti.

Escorpión

Tú eres todo intuición, conocimiento y profundidad y te gusta que la persona a tu lado esté contigo y que te sientas en control, pero al mismo tiempo también el otro que no se deje controlar. Debe haber un equilibrio, un efluvio cósmico.

No resistes a las personas sumisas pero tampoco a los arrogantes, buscas un término medio. Debe ser alguien que comparta los mismos valores que tú, que vea la vida igual que tú. Que sea intuitivo, perceptivo y con sentido del humor.

Sagitario

Un signo vital, lleno de vida, energía, deportivo, filosófico. Para ti, la persona que le encante el aire libre, pasear, de buen humor, siempre optimista. No resiste a las personas que siempre se están quejando de todo, porque tú eres brillante y buscas alguien que vea la vida como tú. Un signo firme, de tierra, disciplinado y siempre consigue sus metas. No te interesa estar con alguien que sea desorganizado, que tenga todo regado, que no cumpla sus palabras. Alguien que no sea confiable, que diga una cosa por la mañana y otra por la tarde, eso no va contigo.

Acuario

Tú vives en el futuro, necesitas una pareja creativa, humanitaria, comunitaria, que piense en el futuro, muy inteligente y vivaz.

Debe ser alguien dispuesto a lo nuevo, a lo refrescante, a todo lo revolucionario y distinto. Las personas estáticas no van contigo.

Piscis

La compasión personificada y llena de empatía, buscas a alguien a quien puedas ayudar, pues tú ayudas siempre a los demás, aunque también debes tener cuidado para que no se vuelvan dependientes.

También que tenga esa empatía, sensibilidad, que amen a los animales, las personas, los ancianos, como buen signo de agua, que sea intuitivo. Las personas materialistas no van contigo. Crédito: Shutterstock