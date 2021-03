Leo

A los regidos por el Sol les fascina darse gustos. No tienen una preferencia definida. Si quieren ropa, buscarán lo mejor de lo mejor, aunque no puedan pagarlo realmente. Si de repente les da por el cuidado del cuerpo, irán a las mejores peluquerías, o a hacerse caros masajes. Raramente se arrepienten, por lo que no hay muchas posibilidades de que cambien.

Libra

Quien conozca a un libra sabe perfectamente cuál es su perdición: la ropa. Aman la moda y sólo les gusta lo más caro, por lo que tendrán permanentemente deudas en sus tarjetas de crédito por los artículos exclusivos que se compran. Además hacen muchos regalos, sin pensar en lo que están gastando.

Acuario

Si bien son los más idealistas de todo el horóscopo, los acuarianos también tienen su lado vanidoso. Les encanta el lujo, y se quieren rodear de artículos de primer nivel aunque sean impagables. La decoración es una de sus pasiones, y no es raro que gasten fortunas en muebles sólo por capricho.