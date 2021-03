ACUARIO (20 de enero al 18 de febrero)

Los acuarianos son triunfadores natos gracias a sus ideas revolucionarias y transformadoras. No escuchan a quienes les dicen “eso no va a funcionar” o “en este país no se puede”. Los nacidos bajo este signo solamente tienen un objetivo: alcanzar lo que se proponen. Y siempre tienen éxito.

PISCIS (19 de febrero al 20 de marzo)

Este signo tiene un secretito para alcanzar el éxito. No se cree todopoderoso y sabe aceptar una ayuda cuando lo necesita. Esto convierte a los piscianos no en aprovechadores, sino en buenas personas para trabajar en equipo. Y, se sabe, trabajar coordinadamente -y con buena onda- junto a los demás trae éxito. Muchos deberían imitarlos.

ARIES (21 de marzo al 19 de abril)

Los arianos tienen problemas para arrancar su camino al éxito. Pero una vez que lo hacen, son verdaderos gladiadores con el extra de ser competitivos, por lo que se preparan con todas sus fuerzas en pos de alcanzar sus sueños. Y los alcanzan.

TAURO (20 de abril al 20 de mayo)

La clave de los taurinos para alcanzar el éxito es una combinación de esfuerzo y paciencia. Saben apreciar las pequeñas metas que alcanzan en su juventud y suelen alcanzar sus sueños más ambiciosos en la segunda mitad de la vida. Les suele ir muy bien en el mundo de los negocios, pero también son exitosos con sus afectos.

GÉMINIS (21 de mayo al 20 de junio)

Para los geminianos el éxito es que quienes ellos aman sean felices. Si ven que sus hijos, parejas o demás familiares están contentos con sus vidas y ellos pudieron colaborar aunque sea con una palabra de aliento o un buen consejo, están felices.

CÁNCER (21 de junio al 22 de julio)

Los cancerianos suelen dimensionar el éxito lejos de los logros deportivos o económicos. Para los cangrejos es un éxito vivir de lo que les gusta (aunque no lo hagan lujosamente) y tener buena salud de acuerdo con su edad. Conservar amigos y afectos también es considerado por los cancerianos como un éxito.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Leo tiene a la suerte de su lado casi siempre. Entonces triunfa en lo económico, laboral, afectivo y deportivo casi sin proponérselo. Además saben ejercer muy bien el liderazgo de manera natural, por lo que alcanzan puestos de mando y cuentan con el apoyo de sus dirigidos.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

Los nacidos bajo el signo de Virgo alfombran su camino al éxito con organización. El orden y la constancia es su secreto para alcanzar sus objetivos. Generalmente proyectan el éxito en sus hijos o seres queridos y eso a veces los afecta porque tienden a ser muy controladores y dominantes. Pero disfrutan como propios los logros de sus afectos.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

Los librianos alcanzan sus sueños porque tienen un lema: los que no se arriesgan a la vergüenza o el ridículo pierden. Por eso su personalidad extrovertida hacen que sobresalgan en cualquier ámbito y siempre hay alguien que los ve y les abre una puerta al éxito.

ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)

Los escorpianos tiran del hilito hasta encontrar lo que están buscando. Nunca se quedan con el primer resultado, no por inconformistas, sino porque saben que siempre pueden conseguir algo más. Este principio lo aplican en cualquier ámbito de la vida: desde el amor hasta los negocios.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Los sagitarianos cuentan con Júpiter a su favor por estos días. Además la diosa fortuna les sonríe (no tanto como a los de Leo) y al ser personas que les encanta asumir riesgos, en algún momento terminan alcanzando sus sueños.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 19 de enero)

Insistidores. Ganan por cansancio. Jamás se rinden y nada los deprime: los capricornianos saben usar su característica terquedad para alcanzar sus objetivos. Saben que, tarde o temprano, el éxito les va a sonreír.