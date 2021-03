En Tucumán, un obrero falleció al caer desde una antena en la que estaba trabajando.

Todo ocurrió en el Barrio Sur. Enzo Orellana (33 años) cayó desde una altura de 30 metros y falleció horas después en el Hospital Padilla.

Luego del trágico episodio su familia y sus compañeros de trabajo piden justicia y denuncian que el obrero no contaba con las condiciones de seguridad para trabajar a esa altura.

“Su patrón me engañó después de la caída. Me dijo que Enzo trabajaba con todos los cuidados y recaudos que se tenían que tomar. Pero después nos llegaron imágenes de dónde estaba mi hermano y no es así. Él se cayó con la antena”, comentó Patricia, hermana de Enzo.

Además la familia asegura que Enzo trabajaba en negro.

