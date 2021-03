Virgo (24 de agosto-23 de septiembre)

Estos tres primeros meses del año han ayudado a marcar un punto de inflexión muy importante en la vida de los regidos por este signo. Por ese motivo es importante que estén dispuestos a enfrentar situaciones inesperadas que, pese a los temores, serán muy positivas. Deben recordar que salir de la zona de confort es la oportunidad para que se abran nuevas puertas que en un futuro no muy lejano traerá importantes recompensas. Asimismo, hay que dejar de lado las excusas y dudas, esto no aporta en un momento clave para que los virgo crezcan. Los riesgos no son sinónimo de fracaso, deben que cambiar un poco el chip.

Aries (21 de marzo-20 de abril)

Aries es uno de los signos con más suerte del 2021, dado que la buena energía los acompaña ahora que se da el inicio del año astrológico con el equinoccio de marzo, cuando el Sol hace su ingreso al grado 0º de este signo, que es el primero del zodiaco, y genera un pulso astrológico muy especial para los nacidos bajo este signo.

Aries debe aprovechar la energía que tendrá de su lado para emprender sus proyectos profesionales. En este campo, tendrá la oportunidad de demostrar sus capacidades, así como todo su talento. Gracias a la compañía de los astros, este signo se posicionará con fuerza y logrará que sus compañeros y colegas sean de gran ayuda y apoyo en todo lo que lidere.

Con respecto al aspecto sentimental, una vieja historia podría resurgir. Es importante evaluar qué se espera y tomar decisiones pensando a futuro. Este encuentro no será algo malo, por el contrario, marcará un avance en la vida de los aries.

Tauro (21 de abril- 21 de mayo)

Este signo se caracteriza por estar siempre dispuesto a luchar por sus propósitos; por eso, este año será de gran avance. Según la astrología, los tauro, especialmente a mediados de 2021, serán extremadamente afortunado en asuntos familiares y con temas relacionados con personas que les importan.

Leo (23 de julio-23 de agosto)

Los regidos por este signo son personas líderes de por sí; sin embargo, este año brillaran más que nunca. Las cosas se darán para que los leo puedan desarrollar o concluir un proyecto en el que han estado trabajando durante mucho tiempo, lo que traerá mucha felicidad y satisfacción, será un gran logro.

Asimismo, todo aquello que los leo han venido sembrando en diferentes aspectos, dará frutos este año. Eso sí, tendrán que aprovechar que serán tiempos de tranquilidad y regocijo para acercarse más a los seres queridos.