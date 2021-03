ACUARIO (20 de enero al 18 de febrero)

Salud: Tranquilos. El otoño será benévolo con los acuarianos. Algunas alergias de estación pueden incomodarlos, pero será una época sin sobresaltos.

Dinero: No esperen milagros. Cuiden mucho lo que tienen y no se tienten comprando esas cositas innecesarias que aparecen por todos lados.

Amor: Están muy bien (solos o en pareja) y lo mejor será seguir así, por lo menos hasta que llegue el invierno.

PISCIS (19 de febrero al 20 de marzo)

Salud: A cuidarse, principalmente los que por su trabajo deben salir a la calle. Cumplan los protocolos con devoción y no arriesguen.

Dinero: Época de tranquilidad, a pesar de los avatares económicos que todos estamos atravesando. Llega una platita inesperada.

Amor: Sin novedades a la vista. Los solteros seguirán solteros, los que están en pareja seguirán en pareja y los de situación indefinida seguirán en la clandestinidad.

ARIES (21 de marzo al 19 de abril)

Salud: ¿Cómo anda el cuore? ¿están haciendo ejercicios? ¿fuman mucho, poco o no fuman más? ¿hace mucho que no van al cardiólogo?. Vayan, una consulta no está de más.

Dinero: El que guarda siempre tiene y esto los arianos lo saben bien. Busquen entonces la forma de invertir ahorros antes de que se desvaloricen.

Amor: Hay oportunidades para los solteros y tentaciones para quienes están en pareja. ¡A pensar muy bien las cosas!

TAURO (20 de abril al 20 de mayo)

Salud: No demoren más esa consulta médica ni la operación que no es de urgencia. Esta época es una oportunidad para “entrar a boxes” si hace falta.

Dinero: El otoño será de billeteras flacas y tarjetas de crédito estresadas. Tranquilidad y paciencia para esta situación porque puede llegar un alivio.

Amor: Todo bien. Quienes tienen pareja podrán crecer en su relación durante el otoño y quienes no la tienen deben animarse a dar “un pasito” con ese chamuyo de WhatsApp.

GÉMINIS (21 de mayo al 20 de junio)

Salud: Sin sobresaltos, pero no tienten a la mala suerte. A cuidarse de las alergias y, por supuesto (esto va para todos los signos) del coronavirus.

Dinero: Entra un dinero que vienen esperando desde hace largo tiempo. Puede ser la cancelación de una deuda, la liquidación de importaciones o el cierre de una negociación salarial.

Amor: ¡Ayayay! no vienen muy bien aspectados en este tema. Como dice una vieja canción “el que tenga un amor, que lo cuide”. Solteros y solteras siguen en el banco de suplentes, pero pueden disfrutar su libertad.

CÁNCER (21 de junio al 22 de julio)

Salud: ¡De hierro! No se descuiden, pero sepan que el otoño no les depara grandes complicaciones. Todo lo que los pueda afectar será superado tranquilamente.

Dinero: Complicado. Cuiden hasta el último centavo. Las mejoras económicas se pueden demorar hasta el invierno por lo que van a tener que priorizar más que nunca.

Amor: Mejor no pueden estar. Quienes tienen pareja disfrutarán mucho de su relación durante los días otoñales y quienes no la tienen ¡busquen porque la van a encontrar!

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Salud: Algunas complicaciones que vienen desde hace tiempo pueden molestar en este otoño. No se dejen estar, pero no se asusten. Los controles siempre son necesarios y nunca sobran.

Dinero: Los leones forman parte del nutrido grupo que le cuesta mucho llegar a fin de mes. Un consejo: no se endeuden a menos que sea necesario, muy necesario.

Amor: Épocas de fin de ciclo (no necesariamente de rupturas o separaciones) para los leones. Presten atención a sus parejas, si les interesa.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

Salud: No se dejen estar. Si se cuidan en otoño, el invierno será mucho más fácil de sobrellevar. Es mejor hacer los chequeos y controles ahora que no hace tanto frío.

Dinero: En este aspecto las cosas vienen bastante bien para los virginianos. Sus actividades andarán bien, ganarán clientes o aumentarán ingresos a pesar de la difícil situación económica.

Amor: Todo normal para los que tienen pareja y difícil para los que no la tienen. No se duerman ni se rindan.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

Salud: Algún sustito van a tener durante el otoño. Tómenlo con tranquilidad y sin miedo. Sobre todo, no lo subestimen.

Dinero: Con lo justo pasarán el otoño. Sigan cuidando cada peso como sus equilibradas personalidades se lo indican.

Amor: ¡Grandes cambios para los librianos!. Se tienen que animar a todo: si deben separarse y comenzar algo nuevo, si tienen que invitar a salir a alguien, si tienen ganas de proponer casamiento… ¡el otoño está de su lado!. ¡A jugársela!

ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)

Salud: Algunos dolores musculares, de articulaciones o huesos aparecerán con el cambio de estación y a medida que los días se vuelvan fríos. Paciencia.

Dinero: Otoño viene con mucho dinero en los bolsillos para los escorpiones. No sean irresponsables: ahorren o inviertan. Pero vale disfrutar un poco.

Amor: Los escorpiones tienen quien los quiera y los que no lo tienen, lo van a tener. ¡A disfrutar entonces que no hay nada más lindo que estar enamorado!

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Salud: El otoño no les traerá más que algunas alergias y algún que otro malestar pasajero. Tranquilos, sin relajarse.

Dinero: Gastos, gastos y más gastos. Algunos de ellos, totalmente inesperados. A cuidar cada centavo.

Amor: Mucha tranquilidad durante el otoño. Comprensión, afecto, cariño, complicidad y sexo. ¿Qué más quieren?

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 19 de enero)

Salud: Esas viejas dolencias que no son graves, pero no se van. Paciencia, hagan las consultas y tratamientos correspondientes. En algún momento van a dar resultados.

Dinero: Complicado, como todos. Pero este otoño les puede traer alguna sorpresa que alivie los bolsillos. No será mucho, pero ayudará.

Amor: Inestabilidad con su pareja y dificultades para quienes no la tienen. Este otoño no será recordado por los amores ni las fotos románticas entre hojas amarillas para los capricornianos.