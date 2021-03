Aunque parezca un tanto rebuscado, hay trabajos que se adaptan mejor que otros a cada uno de los signos del zodíaco.

Y esto claramente tiene que ver con las cualidades y características sociales que presentan cada uno en función de sus ascendentes.

A continuación te mostramos qué actividad le viene mejor a cada uno de los signos.

ARIES

¿Cómo son los aries? Como empleados sois muy obedientes. Hacéis sin rechistar lo que se os ordena, siempre y cuando penséis que realmente tenéis que hacerlo. Vuestra iniciativa no deja que os exploten y soléis ser los primeros en dar ideas para la solución de problemas. Es más, cono jefes os diría que sois los mejores, porque tenéis las cosas muy claras. Tanto, que pegáis mogollón en un puesto emprendedor, como dueño de vuestra propia empresa o responsable de una sección. Siempre vais a saber lo que queréis y lo mejor para vosotros. No es que no dejéis que os lleven la contraria, es que no hacéis ni caso.

TAURO

Aunque os gusta trabajar en equipo, sois más de ir a vuestra bola, organizaros las tareas individualmente y llevar un ritmo de trabajo cómodo. Cuando esto es así, sois felices porque no le tenéis que rendir cuentas a nadie. Ahora bien, como os toque arrimar el hombro en compañía y haya cosas que no os cuadren… Borde no vais a ser, porque ante todo sois la responsabilidad en persona, pero se os nota que preferís estar a vuestros aire. Ser ‘freelance’ es lo que necesitas. ¿Has probado a dedicarte a las redes sociales? Ya sea de ‘influencer’ o de ‘community manager’. Podrás planificar tus tiempos.

GÉMINIS

Lo vuestro es darle al palique, convencer con vuestras palabras y conseguir grandes cosas mediante estas vías. Además, soléis ser un poco fantasmas, así que os va genial un puesto como político o comercial. Como el primero, os ganáis a la gente con vuestros halagos. Como el segundo, acabarás vendiendo hasta el aspirador que no quiere nadie. Eso sí, que no os pillen en un día con los gemelos Géminis torcidos, porque se os va a trabar la lengua como los que más. Cuando esto pase: respirad y seguid hacia delante.

CÁNCER

Puede que todavía no tengáis una estatuilla a Mejor Actor adornando las estanterías de casa, pero no será porque no queréis porque ¡ojito lo que os va el drama! Sois muy sentimentales, lo os hace pasarlo realmente mal en el trabajo cuando hay algún problema, aunque a la vez aconsejáis superbién a los compañeros. No obstante, la profesión que lleva vuestro nombre es la de actor. ¿Quién mejor que vosotros es capaz de montar una escena cuando sois capaces de pasar de cero a cien sentimientos en tres segundos? Ahí hay futuro.

LEO

En la oficina sois los reyes. Todo el mundo sabe vuestros nombres, os debe favores y os enteráis de todos los cotilleos. La parte positiva de esto es que andáis por allí como si fuera vuestra casa. La negativa es que, aunque os cueste reconocerlo, vuestros errores se notan más que los de los demás. Además, detestáis tenerlos porque, hola, ¡sois todo ego! Así que puede que nos hayamos venido un poco arriba, pero lo vuestro es ser famoso. Ya sea en el mundo de la canción, del cine… Una profesión en la que os puedan admirar. Serías muy feliz.

VIRGO

La personalidad de los virgo está muy clara. Orden, orden, orden. Vuestra palabra favorita. No concebís nada si este término no está implícito. Vuestro sentido de la responsabilidad y servicialidad os hace, en ocasiones, ser un poco pringados y solucionar marrones que no os corresponden. Pero, ¿y lo orgullosa que te sientes de ti misma una vez lo haces? Ese es el verdadero valor del trabajo para ti: ayudar a los demás y, si te pagan, ¡mejor! Os veo completamente en un puesto de ‘wedding planner’. Seréis los que mandan, los que ordenan y, encima, los que hacen feliz a la gente.

LIBRA

Vuestro rendimiento en el trabajo depende exclusivamente del nivel de concentración que consigáis establecer. Por eso, es probable que prefiráis llevar a cabo vuestras labores en solitario que en compañía. Además, sois muy empáticos respecto a los logros y fracasos de los demás, y eso os afecta demasiado. ¡Os cuesta no dejar los trabajos en la oficina! La actividad perfecta para vosotros sería una en la que estuviera implicada la belleza, ya que estáis regidos por Venus. Por supuesto, ser una artista del maquillaje, del pelo o las uñas os haría plenamente feliz.

ESCORPIO

La coraza que siempre lleváis encima tiene mucha cosas malas (complicada comunicación, sentimientos ocultos…), pero otras tantas muy buenas. La mejor de ellas es que sois capaces de manteneros fríos en las situaciones más complicadas. Por dentro podréis estar destrozados, pero no sois de los que se quedan paralizados a la primera de cambio. Esa entereza es maravillosa para puestos como el de médico, enfermero, policía o cualquiera relacionado con estar en la primera línea del peligro. Luego llegaréis a casa y tendréis que gestionar emociones, no obstante, no os permitiréis fallar.

SAGITARIO

Vuestro signo representa a los protectores naturales de las pequeñas criaturas y defensores de los que menos tienen. Así que por supuesto que vuestro trabajo ideal está relacionado con una causa social. Puede ser que montéis una ONG, que os dediquéis a hacer voluntariados en los lugares del mundo que más lo necesites… Aunque también os sentiréis muy cómodos ejerciendo la abogacía. Dar la cara por alguien inocente os alegrará la vida y hará sentir mejores personas. ¿Que si podríais con un culpable? Bueno…

CAPRICORNIO

Los cuernos del animal de vuestro signo no están ahí porque seáis propensos a la infidelidad. Al contrario, os dais cuenta enseguida. Están ahí porque a cabezones no os gana nadie y, puestos a tener razón, no hay nadie como los jueces. Vosotros escucháis, analizáis y sentenciáis ¡porque os encanta hacerlo! Aunque también se os daría genial enseñar a los demás porque os encanta hacer alarde de vuestros conocimientos. Eso sí, desconectaros del trabajo es tarea imposible y a veces os sobrepasa.

ACUARIO

Sois el signo que gobierna la nueva era social que estamos viviendo. Dentro de la misma, hay diversos problemas, siendo el calentamiento global uno de ellos. No podéis remediarlo, os preocupa mucho y pensáis que la Tierra es lo más importante y valioso que tenemos. Seguro que ramas como la biología os atraen mucho y no me extraña que vuestro trabajo soñado fuese en alguna organización que ayude a salvar el medio ambiente. O incluso relacionada con animales como veterinario o adiestrador de animales.

PISCIS

Vuestra constante presencia en las nubes os hace llegar, mentalmente, a niveles que otra persona es incapaz. También sois conocidos por saber escuchar y empatizar con los problemas ajenos como ningún signo puede. ¿Os imagináis ya por qué profesión voy? Efectivamente, psicólogo. Lo único malo es que sois capaces de llorar con los pacientes cuando realmente sentís sus problemas y, oye, por ahí no puede ir la cosa. Pero sabréis darle los mejores consejos y entender sus cerebros a la perfección.