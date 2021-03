Aries

Estás a punto de salir al mundo a hacer lio. Llevas mucho tiempo exigiendo la atención y el afecto de los demás, pero en estos momentos tu temperamento feroz se muere por un poco de cariño. Advertencia: no dejes que la búsqueda del poder, el aplauso y la fama te consuman. Posiciónate lentamente hacia estos deseos para asegurarte de que el sentimiento pueda mantenerse durante los próximos 12 meses y sigas teniendo algo que conseguir.

Tauro

Tu intuición está más poderosa e intensa que nunca. En lugar de huir de lo que sea que te ofrezca el universo, entrégate a ello. Empieza a escribir un diario para documentar tus sueños y reflexiones. Hacerlo te servirá de guía a lo largo del año nuevo astrológico, ya que te procurará la influencia y clarividencia divinas en todo tipo de asuntos, ya sean personales, profesionales, románticos o económicos, a lo largo de todo el año.

Géminis

Es hora de implicarte en actividades que te apasionan. Comprometerte a formar parte de un proyecto humanitario, organizar un trabajo en grupo junto a tus amigos a apuntarte a una clase online para estimular tu intelecto te ayudará a conseguir grandes cosas a lo largo del año nuevo astrológico. Hacerlo te permitirá sentir una conexión más profunda con las demás personas y el mundo a tu alrededor gracias a entregarte a las causas y proyectos que más te apasionan.

Cáncer

Tus metas profesionales están cambiando, lo que te da la oportunidad de llevar tu carrera al siguiente nivel. El año nuevo astrológico es una gran oportunidad para volver a conectar con tus antiguos compañeros y conocer gente nueva de tu misma profesión en páginas para hacer contactos. Utiliza tus habilidades de detective para darte cuenta de cuál es el trabajo que puede alterar la dirección de tu carrera. Incluso tendrás el valor suficiente para pedir que te asciendan o te suban el sueldo.

Leo

Necesitas liberar la energía que has acumulado dentro de ti. En lugar de guardártela dentro (que es lo que sueles hacer), deja que salga toda. Acepta tus sentimientos. Échate a llorar. Habla las cosas con alguien en quien confíes. Estira tu cuerpo con un poco de yoga para ayudar a desintoxicarte. Si haces al menos una de estas cosas podrás sentirte en paz y armonía con tu cuerpo, mente y espíritu.

Virgo

Tiendes a ser más lógica que emocional cuando analizas tus emociones. Todo eso está por cambiar. Tu faceta sensible está a punto de tomar las riendas, animándote a pensar con el corazón en lugar de con la cabeza. Ya no tomarás decisiones prácticas en todos los aspectos de tu vida. Optarás por hacer lo que mejor te siente y lo que da alas a tu corazón. Todo aquello que no te haga sentir así se quedará por el camino.

Libra

El año nuevo astrológico da comienzo a un viaje maravilloso en cuestiones del corazón. Crearás y fortalecerás vínculos emocionales con el poder suficiente para durarte toda la vida. No habrá límites mientras estés dispuesta a encontrar el equilibro con tu pareja o tu crush. Ya no tendrás que preguntarte qué es lo que sienten o piensan porque te demostrarán lo mucho que te quieren y que les importas con sus acciones.

Escorpio

Este año nuevo te ofrece la oportunidad de restaurar tus energías. En lugar de trabajar hasta las mil cada día, date un momento para relajarte y tómate un descanso. No te pongas al límite ni te dejes la vida trabajando. Tómate un tiempo para relajarte, meditar y descansar. Si tu horario no te lo permite, entonces es importante que te tomes un tiempo para asegurarte de poder hacerlo. Párate a oler las rosas.

Sagitario

Probar suerte con un nuevo hobby (como tejer, la jardinería, la cocina o la pintura) te inspirará a cultivar tus habilidades y arriesgarte en todos los demás aspectos de tu vida. Te sentirás como si las posibilidades fueran infinitas. Transportar tus visiones internas al lienzo te ayudará de maneras que ni te imaginas. Te motivará a moldear tu propia realidad. Después de todo, puedes crear lo que desees con tus propias pinceladas y detalles.

Capricornio

Sueles hacerte la dura y contener tus emociones de cara al mundo. Ahora estás viviendo un renacer emocional personal durante el cual te abrirás más y comprenderás mejor tus sentimientos más íntimos. Ya no quieres ser estoica en el amor y el romance. De hecho, vas a optar por ser tierna y sentimental, complementando tu temperamento directo (que a veces puede resultar brusco) con dulzura y amabilidad.

Acuario

Últimamente estás teniendo una relación compleja con el mundo material. Le has prestado más atención a tus deseos espirituales que a tu economía. Pero todo eso está por cambiar. Los próximos 12 meses te darán la oportunidad de invertir tu dinero de manera sensata y dar los pasos para abrirte un plan de ahorros. Si te sientes perdida en lo que a tu economía se refiere, plantéate hablar con un asesor o con alguien de confianza. Su consejo valdrá oro (literalmente).

Piscis

El año nuevo astrológico te está dando la seguridad en ti misma que necesitas para decir lo que piensas. Expresar tus emociones será un desafío, ya que no eres de las que comparten fácilmente sus emociones con los demás (lo haces para protegerte). Compartir tus secretos aumentará el nivel de compromiso de tu relación y te acercará a tu pareja. También te permitirá dar el paso de arriesgarte a decirle a tu crush cómo te sientes.