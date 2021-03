El zodíaco no puede prever el futuro exactamente, y eso lo sabemos todos, pero puede dar muchos detalles sobre vos de acuerdo a las características de tu signo y tu influencia zodiacal. Y esto también se aplica a los hijos que pueda surgir fruto de tus relaciones de amor.

Por ejemplo, hay signos predispuestos a una familia grande, mientras que otros simplemente se inclinan por poca o ninguna descendencia. Por supuesto, al final la decisión es tuya, pero podrías encontrar cosas realmente interesantes.

Aries

Eres una guerrera, así la idea de una casa llena de niños, a la manera de un campo de batalla no te asusta, por lo que podrías llegar a tener de tres a cuatro hijos, y aunque decidas sólo tener uno, la puerta siempre estará abierta para sus amigos, lo cual hará de tu hogar una fuente inagotable de alegría. Posiblemente, sea varón.

Tauro

Eres uno de los signos más pacientes, por lo cual, educar a tus hijos te hará muy feliz y jamás te será una carga. Para que las enseñanzas dejen una verdadera huella, el número ideal para ti son los dos hijos. Lo ideal, la parejita.

Géminis

Eres una mujer que desborda fantasía, así que los niños nunca se aburren contigo. Entonces, ¿por qué quedarte sólo con uno? Pueden ser mujeres, lo cual le añade diversión.

Cáncer

Eres el signo maternal por excelencia. Te causa una alegría inmensa atender a la familia u tienes un ideal perfecto para el número de hijos, dos. Lo más seguro es que sean un niño y una niña.

Leo

Enérgica, dinámica y “líder de la manada” podrás tranquilamente tener bajo control y felices a tres o cuatro hijos. Preferentemente serán varones.

Virgo

Tu búsqueda constante de la perfección podría llevarte a querer solamente un hijo, ya que tener una familia numerosa pone en riesgo el balance necesario para la precisión.

Libra

Justicia, equidad, armonía, son los adjetivos que te caracterizan por excelencia, y son los que te guían a la hora de determinar el número de hijos que querrás, que por lo general, oscilará entre los 2, 4, ó 6. Mezcladito, pueden ser tres y tres, en caso de ser 6 hijos.

Escorpión

Eres el signo del misterio por excelencia, pero tu arma secreta, es la dulzura, fuerte e independiente que muestras a los niños. Sabes manejar perfectamente situaciones que pondrían muy mal a los demás, así que tendrás la paciencia para tener más de un hijo. Las nenas se desenvuelven muy bien con tu signo.

Sagitario

Las estrellas te ven partir a tus cientos de aventuras con tus hijos al lado. Les enseñarás el mundo y sus maravillas. Debido a que no piensas renunciar a tu vida de viajera, lo máximo que tendrás serán dos hijos, varones ambos.

Capricornio

Eres el signo paternal por excelencia. Representas la autoridad, así que eres una fuente inagotable de amor. Para ti, el número perfecto de hijos es tres. Posiblemente dos nenas y un varoncito.

Acuario

Amas la libertad, te encanta vivirla, y no piensas renunciar a ella. Por esa razón, el número ideal de hijos para ti es uno, pero eso no significa que no serás maravillosa con él o ella.En el caso de tu signo, es indistinto.

Piscis

Amas tanto a los niños como amas soñar, por lo que una gran familia con cuatro o cinco hijos no te asusta para nada. Si son mezcladitos, serás muy feliz.

Fuente: con información de Revista Cosmopolitan