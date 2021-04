Una nena de solo 7 años, en su afán de conseguir popularidad en TikTok, sufrió un coma alcohólico por realizar un desafío que proponían varios usuarios en la plataforma. El reto consistía en comer papel y beber al mismo tiempo un recipiente de alcohol en gel, un insumo muy común de encontrar en los hogares en tiempos de pandemia. La menor oriunda de Chaco quiso cumplir con el objetivo y terminó poniendo en grave riesgo su salud.

Cuando la madre advirtió lo que había sucedido, llevó a la niña de urgencia al Hospital Pediátrico de Resistencia, donde fue estabilizada y puesta en observación hasta que finalmente los médicos que la atendieron le dieron el alta.

Aliviada por la recuperación de su hija, pero consternada por el episodio que pudo transformarse en una tragedia, la madre de la nena que sufrió el coma alcohólico por hacer un desafío de TikTok publicó un mensaje en las redes sociales donde trató de advertir al resto de los padres para que no pasen por lo mismo.

“Como padres y, me incluyo, muchos dejamos que miren internet, que tengan Tik Tok; incluso hablándole, diciéndole y controlando lo que miran. En un descuido, pasan estas cosas. Sé que muchos niños tienen esta aplicación y la ocupan a modo de juego. O para entretenerse inocentemente. Por favor controlen a sus hijos, borren esa aplicación. No dejen que sus hijos manejen ese tipo de redes. Hoy me pasó a mi, mañana puede ser cualquiera de ustedes”, apuntó. “NO MÁS TIK TOK!!! Una locura lo que muestran, lo que hacen”, escribió la mujer que se llevó un susto enorme.