Es increíble.

No tan sólo q eligieron NO estudiar si no que además hacen lo q kieren con la gente

Enfermera esposada en su trabajo.

Longchamps #BuenosAires @Kicillofok ésto es inadmisible@etupito@PeriodistaPeron @riellodecba @robdnavarro pic.twitter.com/DAySWseUwD

— Renegado Sandro (@RenegadoSandro1) March 30, 2021