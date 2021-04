Aries

Su temperamento les impide aceptar una negativa, ya que, como el carnero, son extremadamente testarudos. Un lado bueno es que nunca se rinden, por lo que generalmente terminan consiguiendo sus objetivos laborales. En el plano sentimental esta característica es bastante menos deseable, ya que llegan a cansar a las personas que no quieren estar con ellos.

Sagitario

Se sabe que los nacidos bajo este signo son muy amigables, pero eso se acaba cuando les llevan la contraria. Si alguien comienza a discutir sus ideas o los critica por su forma de ser, demostrarán otra cara que no es para nada agradable. Deberían aprender que no siempre van a ser el centro de atención.

Leo

Es imposible que los leo no aparezcan en una lista que tenga que ver con el ego, ya que nadie se cree más importante dentro de todo el horóscopo. No soportan el disenso con sus opiniones, y muchísimo menos si viene de alguien al que ellos consideran inferior. Es por eso que una discusión con ellos terminará generalmente en un fuerte enfrentamiento, en el que no querrán dar el brazo a torcer.