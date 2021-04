PUESTO 5: ESCORPIO

Los escorpiones son de darle mucha importancia a los avisos del cuerpo. Ante una mínima dolencia no tardarán en consultar al médico y llegar hasta el fondo del asunto. Luego seguirán al pie de la letra el tratamiento que les indiquen para asegurarse de curarse. Sin embargo, no viven asustados por enfermarse, pero odian que su salud no esté al 100% y por eso siempre están atentos al más mínimo síntoma.

PUESTO 4 CÁNCER

Los cangrejos se preocupan bastante por su salud y, en más de una ocasión, innecesariamente. Son rigurosos con los controles médicos y siempre tienen miedo de que aparezca alguna enfermedad que deba ser tratada seriamente, por eso quieren prevenir y, si hay que curar, ¡que sea lo antes posible!. No son de imaginar desgracias de antemano ni exageran con los cuidados del cuerpo y la mente. Por eso no están en el top 3 de los hipocondríacos.

PUESTO 3 CAPRICORNIO

Los capricornianos son muy exagerados y temerosos de enfermarse. Cada síntoma, por más leve que sea, piensan que puede ser el comienzo de una enfermedad compleja y sufren como si ya la estuvieran enfrentando. Incluso tienen miedo de hacerse un chequeo para no confirmar sus temores. Con el tiempo se dan cuenta de que se trata de un pensamiento ilógico y finalmente terminan aprendiendo que hay que consultar a los que saben y no hacerse problemas de antemano.

PUESTO 2: LIBRA

Para los librianos una pequeña tosecita es el ineludible preludio de una enfermedad respiratoria grave. Un dolor lumbar, la irrefutable prueba de que sus días terminarán en silla de ruedas (por lo menos). Un dolor de cabeza para los librianos es una alerta de un ACV y cualquier dolorcito en el pecho, signo inequívoco de un problema cardíaco. ¡Exagerados a más no poder!. Para colmo cuando hacen las consultas pertinentes y los resultados no son para alarmarse, creen que seguramente hay un error. Viven sufriendo.

PUESTO 1: VIRGO

Los nacidos bajo el signo de virgo temen y sufren las enfermedades… ¡que no tienen!. Muchos virginianos y virginianas están viviendo la pandemia como si se tratara del fin del mundo. Elevan a la enésima potencia los cuidados y restricciones aconsejados por médicos y gobiernos. Desinfectan hasta los broches de la ropa y se lavan las manos cada dos minutos, estén donde estén. Por supuesto, cualquier síntoma para ellos será la antesala de una enfermedad terrible y odian a quienes no cumplen las reglas de prevención, aunque en esto tienen razón. El tema es que sufren mucho innecesariamente, se leen todos los casos de enfermedades raras en internet y, finalmente, si no se enferma su cuerpo, se enfermará su mente.