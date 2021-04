Están por todos lados y suelen complicar una situación por su particular forma de enojarse cuando uno menos se lo espera.

Son ‘muy pocas pulgas’. A continuación te presentamos de qué signos se trata.

Aries

Si bien Aries es de los signos que no se enoja tan fácil y posee un autocontrol envidiable, cuando se molesta se convierte en un ser absolutamente histérico y no hay forma de hacerlo entrar en razón. No se detendrán hasta sacar toda la energía e incluso, son capaces de actuar de forma extrema.

Cáncer

El signo más emocional y sensible del Zodiaco tenía que figurar en este listado. Cáncer suele ofenderse fácilmente y cuando lo hace explota. Pelea, discute, grita y se hace la víctima. Es complicado entender su razonamiento cuando está furioso, pero cuando pasa el enojo, las cosas vuelven a la normalidad.

Leo

El signo gobernado por el sol suele volverse bastante agresivo cuando se enoja. En su naturaleza está llamar la atención, por eso si no estás de acuerdo con ellos gritarán hasta que los escuches y aceptes lo que intentan decirte.

Escorpio

Escorio es intimidante y feroz. Con el más mínimo movimiento en falso se molestan y sacan su poderoso aguijón para atacar. No controlan su temperamento e incluso tienden a volverse algo violentos. Suelen perder los estribos cuando son traicionados o sospecha que alguien conspira en su contra.