Acuario

Los Acuario son personas de lo más originales y por ello los tatuajes que mejor les representan son aquellos cargados de color, diseños únicos o mensajes indescifrables para el común de los mortales. Si este es tu signo, seguro que en más de una ocasión se te ha pasado por la cabeza hacerte un tatuaje pero muchas veces te han faltado motivos para hacerlo. Sueles pensar que es algo que ahora está de moda y si te haces uno quieres que se trate de uno muy especial y cargado de simbolismo.

En tu caso la zona es un poco indiferente. No sigues las normas estéticas convencionales así que no te importa si se trata de un hombro o un gemelo. Prueba con la zona de las costillas y no te olvides de que tenga mucho color.

Piscis

Tienes un fuerte sentido estético así que para ti la clave es que tu tatuaje sea pequeño, discreto y muy bonito. Más que priorizar en su simbolismo, tus razones para hacértelo son para embellecer tu cuerpo. La muñeca, el antebrazo o el tobillo son tus zonas predilectas. Respecto a los diseños, desde pequeñas flechas a flores, pasando por gaviotas y bicicletas… ¡No hay excusas para encontrar el diseño más bonito!

Aries

Arriesgadas, aventureras y guiadas por la fuerza del destino, así son las mujeres Aries. Por supuesto, con semejante carta de presentación, un tatuaje digno de un Aries tiene que representar toda su intensidad y estar cargado de vitalidad. Si este es tu signo, las zonas perfectas para un tatuaje son aquellas en las que se vea lo suficiente como para que la gente lo vea y te pregunte “¿por qué te hiciste ese tatuaje?”. Y así tengas la excusa perfecta para contarle todas las aventuras y anécdotas de tu vida. Los tuyos son esos tatuajes impulsivos, hechos un poco como resultado de la improvisación. ¡Viaja al otro lado del mundo y deja que quede reflejado en tu piel!

Tauro

El signo más romántico y pasional por excelencia, sólo puede llevar un tatuaje que lo represente como es debido. Si eres Tauro, seguro que no puedes evitar enternecerte con esos tatuajes pequeños y florales propios del romanticismo. Una clavícula o un tobillo son lugares sensuales y perfectos para esconder un tatuaje que te represente, bonito, pequeño y muy femenino.

Géminis

Se trata del signo de la dualidad. Tus múltiples personalidades no ayudan a la hora de dar con el tatuaje perfecto. Por un lado piensas que un tatuaje “para siempre” es demasiado, por el otro ansías tenerlo. ¿Simbólico? ¿Estético? Son tantas las dudas que nunca acabas de decidir cuál es el mejor tatuaje, por eso aquí tu signo del zodiaco es de vital importancia. Eres una persona fuerte, con capacidad de liderazgo y que adora los retos así que tu tatuaje debe estar en una zona visible sólo cuando tú quieras, los hombros o los omóplatos son un buen lugar.

Respecto al diseño, prueba con frases que hayan pasado a la historia o mantras.

Cáncer

Sentimental sin remedio, si eres Cáncer sabrás que para ti no vale cualquier cosa, tú necesitas que tu tatuaje además de bonito, represente qué ha ocurrido en tu vida para convertirte en quien eres, a quién amas, qué es lo que te hace feliz, etc. ¿Complicado verdad? Tranquila, una opción que te encantará es la de tatuarte con alguien. Tu madre, tu hermana, tu pareja, tu mejor amiga… Elige una persona con quien compartir y buscad juntas un diseño que os una y tenga un significado importante para vosotras.

Leo

Eres fuerte, determinada y te gusta hacerte notar. Para ti es muy importante que tu tatuaje sea único y despierte envidias. Hagas lo que hagas siempre te conviertes en el centro de atención porque tanto tu personalidad arrolladora como tu sentido del humor son armas imbatibles. La mejor zona para tatuarte es la nuca ya que desde ahí sólo lo podrá ver quien vaya por detrás de ti, además, se convertirá en tu seña de identidad. Siempre que quieras lo podrás ocultar con un gesto tan sencillo como soltarte el pelo y lo convertirás en un accesorio más de tu look sólo con recogerte el pelo.

Virgo

Los Virgo son personas sociables y pacíficas. Si este es tu signo, seguro que te encanta estar siempre rodeada de amigos, familia y mascotas. Odias las discusiones y por ello siempre mantienes ese aire casi hippie y de lo más bohemio, por ello tu tatuaje perfecto debe ser aquel que te ayude a equilibrarte (aún más). Los mandalas te ayudarán a estar en paz contigo misma además de decorar tu piel. Por si no lo sabías, hay miles de diseños, tantos que incluso tú puedes crear tu propio mandala, uno que se adapte a la perfección a tu personalidad.

Libra

Eres el equilibrio en persona así que los tatuajes recargados o con colores demasiado estridentes no van para nada contigo. También eres muy espiritual y siempre estás en contacto con tu mundo interior y por supuesto con el esoterismo. Elige una de tus frases preferidas, una de esas que te ha marcado en la vida y que te representa por completo y llévala a tu piel. Las mejores zonas para tatuar una frase son la parte interior del brazo, a lo largo del pie o la clavícula.

Escorpio

Las anclas siempre han sido uno de esos iconos a los que te sienes atraída sin explicación. Tu perseverancia y tu fuerza se ven perfectamente representadas por este elemento del mundo náutico. Otro de los factores por los que un ancla puede ser tu mejor opción es porque frente a tu vitalidad y esa necesidad de estar siempre en movimiento y ocupada haciendo mil cosas, un ancla representa la calma y estabilidad que a veces necesitas. No hace falta que se trate de un diseño demasiado realista, un dibujo esquemático de un ancla puede convertirse en tu opción perfecta.

Si eres algo reservada y no quieres que tu tatuaje llame demasiado la atención, siempre puedes elegir zonas en las que puedas cubrirlo una pequeña ancla con facilidad u optar por tatuarla en alguno de tus dedos. Si por el contrario te inclinas más por los tatuajes más grandes, el hombro siempre ha sido el lugar preferido por los marinos.

Sagitario

Allá por donde vayas te haces querer. Eres totalmente adorable aunque nunca renuncias a tu marcada personalidad. De apariencia fuerte, en el fondo eres una persona muy sentimental y siempre estás dispuesta a dejarte querer. Otra parte muy importante de tu personalidad es que odias las ataduras. Siempre has sido un espíritu libre y aunque tienes muy claro lo que quieres y sabes cómo lograrlo, no puedes evitar hacerlo a tu manera y sin que absolutamente nadie te controle. ¿El tatuaje perfecto para ti? Algo que represente tu espíritu aventurero, como una pluma, ligera, natural y con el poder de volar. O una rosa, fuerte, roja y a color. O bien una frase.

¿La zona? Tu lo tienes claro: en las piernas. Tu pisas fuerte y así lo reafirmas.

Capricornio

Si este es tu signo, sin duda eres una persona llena de fuerza y determinación. Te gusta fijarte metas y lograrlas, eso sí, siempre siguiendo un camino del que no te gusta salirte. En muchas ocasiones puedes pecar de ser cabezota, sin embargo, esta parte de tu carácter es la que te hace lograr el éxito en todas las facetas de tu vida, tanto en el trabajo como en el amor. Los tatuajes que mejor van contigo son aquellos con diseños geométricos, trazos limpios y mensajes claros.

El interior de la muñeca es un lugar perfecto para tu tatuaje ya que se trata de una zona que verás cada día y te ayudará a recordar el motivo por el que te tatuaste. Perfecto para no alejarte de tu camino.