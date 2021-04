Aries (del 21 de marzo al 19 de abril):

No es que un Aries deba ser el jefe, es que tienen una abrumadora necesidad de liderar. Los Aries son líderes naturales y todo el mundo lo sabe.

Lo que tal vez no sepan es que si eres Aries y no estás a cargo, harás casi cualquier cosa para cambiar eso.

Solo recuerda, Aries: no está bien aplastar a nadie en tu camino hacia la cima.

Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo):

Cualquier signo representado por el toro tiene que ser obstinado. Los tauro son eso, al cuadrado.

Pero lo que la gente podría sorprenderse al saber sobre ti es tu amor por las cosas bonitas, y esa forma de hacer que un Tauro se mueva es sugerirle que se vaya a comprar una nueva joya o le envíe un ramo de flores.

Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio):

A los Géminis les encanta hablar y, a menudo, pueden vender de manera convincente ambos lados de la historia.

Ellos te dirán lo que quieres oír, luego se darán la vuelta y te dirán todo lo que no quieres oír. Géminis, no puedes controlar las palabras que salen de tu boca, pero trata de recordar cubrirlas de bondad.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio):

Los cánceres tienden a internalizar no solo sus propias emociones, sino las de los demás.

Ser empático es genial, pero también puede ser increíblemente agotador.

Asegúrate de darte tiempo todos los días para descomprimirte y asegúrate de liberar todas esas emociones que tienes.

Leo (del 23 de julio al 22 de agosto):

Una vez que un Leo pone sus ojos en el premio, nunca lo suelta.

Si es un compañero de vida, es posible que tengas “varios capítulos” en esa relación hasta que Leo haya hecho absolutamente TODO y termine consiguiendo lo que quiere o bien, aceptando definitivamente esa renuncia.

Si lo que quieren es algo más tangible, no se detendrán ante nada para conseguirlo. Aunque pueden ser realmente encantadores, es mejor que nadie se interponga en su camino.

Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre):

Virgo es buena persona por naturaleza: sólidos, confiables y con los pies en la tierra. Puedes confiarle tu vida a un Virgo.

Sin embargo, Virgo puede entrar en modo ermitaño y rechazar todas las invitaciones sociales. No te lo tomes como algo personal si tu amigo Virgo una vez más abandonó tu fiesta de cumpleaños.

Estarán allí cuando los necesites, pero no si hay un grupo de extraños.

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre):

Los Libra son racionales y les gusta que las cosas sean equilibradas y justas.

Los Libra no son fríos, simplemente no entienden por qué sigues tu corazón cuando sabes en tu cabeza que no es una decisión sabia.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre):

Los escorpio son los mejores buscadores de la verdad y tienen un olfato implacable para la mentira. La detectan aunque no lo quieran.

Los escorpio son apasionados, pero a veces esas pasiones se canalizan hacia emociones negativas como los celos y la obsesión.

Si su pareja o pareja es sincera con ellos, todo será genial. Si no, ten cuidado.

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre):

A sagitario le encanta levantarse y emprender una aventura. Odian estar atados y su pasión por los viajes puede dificultar que se comprometan con una persona.

Si quieres una relación comprometida con un Sagitario, prepárate para dejar todo y simplemente vete. Si ven que puedes seguir sus reglas, no se sentirán atados, sino que han encontrado un compañero de viaje emocional.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero):

Capricornio es el signo más probable de éxito de todo el zodíaco.

Si comienzan algo, lo terminan, incluso si tienen que quedarse hasta tarde para hacerlo.

Debido a que están tan orientados a los objetivos, necesitan poner en su lista de cosas por hacer algunos aspectos que para otras personas tienen mucho más importancia como el sexo y “mostrarle cuánto lo amo”. De lo contrario, su vida sólo circulará en torno al trabajo.

Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero):

Los Acuario aman a la humanidad en general, pero a veces les resulta difícil expresar amor a sus afectos.

No es que no sientan amor, es solo que no sienten la necesidad de expresarlo de manera llamativa o demostrativa.

Saben que son los que están fuera de lugar en cualquier grupo, pero secretamente disfrutan de ser diferentes a los demás.

Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo):

Piscis es extremadamente creativo y se nutre de pasiones artísticas como pintar, actuar, cantar y simplemente crear.

Los piscis pueden quedar totalmente atrapados en su imaginación y, a veces, necesitan que lo devuelvan a la tierra.

No pueden evitarlo; el espacio en su cabeza es un lugar genial para estar.