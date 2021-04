El tatuador sanjuanino Patricio Pioli, acusado de sextorsión en La Rioja, volvió a difamar a su ex pareja en un programa radial de mencionada provincia. Recordando que este sujeto -denunciado por difundir imágenes íntimas de su ex pareja sin su consentimiento- está procesado aguardando un juicio que se retomará el 22 de este mes. Será un debate oral para empezar de cero después que la Cámara Tercera en lo Criminal revocó la eximición de prisión del tatuador, le decretó la domiciliaria y luego ordenó su traslado al Servicio Penitenciario Provincial hasta la finalización del juicio.

“Luego de la violencia que ejerció hacia mi persona vía redes sociales, Pioli contó en un medio audiovisual que la primera vez que tuvimos relaciones sexuales estaba empastillada y que prácticamente ni me di cuenta. Él admitió que había tenido sexo conmigo sin mi consentimiento. En otras palabras, contó cómo me violó”, señaló la ex del tatuador, Paula Sánchez Frega en diálogo con Infobae.

“También contó que fui abusada por mi abuelo en mi infancia. Es una persona que no paró en estos cuatro años de demostrar que solo quiere ventilar mi intimidad. Estoy con afecciones psicológicas como el estrés postraumático, ansiedad, ataques de pánico e insomnio por su culpa”, se lamentó la víctima tras escuchar las declaraciones de su ex hechas a FM Pueblo.

La joven espera que las pruebas aportadas por su abogado “sirvan para que la Justicia vea cómo esta persona más allá de estar procesada sigue haciendo comentarios perversos que nada tienen que ver con la causa judicial”. Para Paula, el único fin de su ex, cree ella, es hacerle daño: “En uno de los primeros audios que me envió cuando habíamos cortado me dijo que me iba a hundir y destrozar la vida, y creo que con estas cosas lo está consiguiendo”.