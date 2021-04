Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Los Aries tienen la reputación de ser lentos en enviar mensajes de texto, es decir, si es que te devuelven un mensaje de texto. Bueno, están ocupados haciendo cosas divertidas y logrando sus objetivos. Si te responden el mensaje de texto, puede que sea en mayúsculas y algo incoherente porque están emocionados de compartir contigo lo que ESTÁN PENSANDO. Y aunque escriben bastante rápido, puede que no sea lo suficientemente rápido para Aries. ¡¡¡¡¡Y usan muchos signos de exclamación!!!!!

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Cuando Tauro envía un mensaje de texto, va directo al grano, lo que contrasta con su forma de ser en persona: extremadamente amigable y vivaz. Aunque podría interpretar que su texto significa que no están interesados ​​en hablar con usted, no es así en absoluto; es solo que su personalidad divertida se esconde bajo una serie de emojis de rock.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)



Géminis enviará 15 mensajes de texto cuando podrían haber recibido todo en un solo texto. Pero el punto ideal de Géminis para enviar mensajes de texto son los mensajes de texto grupales. ¿Por qué contactar a una persona cuando puede llegar a diez? Enviar mensajes de texto puede ser tan social como una fiesta y, según un Géminis, cualquier cosa que puedas convertir en una fiesta es algo bueno.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)



Los cánceres son nuevos usuarios de mensajes de texto. Necesitan sacar todo lo que sienten, y enviar mensajes de texto es una buena manera. Es posible que deba sentarse cuando reciba un mensaje de texto de un cáncer porque será largo y detallado, y posiblemente épico.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)



Leo no envía mucho mensajes de texto; prefieren Snapchat o Instagram. Los Leo toman fotos tan bonitas, y una selfie hot de un Leo dice mucho más que un texto enorme. A los Leo no les gustan tanto los mensajes de texto porque les puede llevar una gran cantidad de tiempo responder.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Los Virgo son muy pragmáticos, por lo que verán los mensajes de texto como un mal necesario. La mayoría de las veces, responderán a su mensaje de texto con una llamada. No quieren la oportunidad de malinterpretar su texto.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)



Los Libra hacen muchas preguntas cuando envían mensajes de texto. ¿Dónde nos reunimos? ¿Cuándo? ¿Qué debería vestir? Los Libra necesitan saberlo y, sin embargo, si les envías un mensaje de texto con algo que los hace sentir incómodos, simplemente lo ignorarán.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Escorpio dejará sus notificaciones de lectura activados solo para ver cuán loco vuelve a su enamoramiento / pareja / cualquiera. Los escorpio tienen un sentido del humor decididamente perverso y les gusta meterse con la gente cada vez que tienen la oportunidad.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sagitario comienza con una pequeña broma que se transforma en una conversación de texto durante todo el día y la noche, hasta que se ha agotado hasta la última gota de humor y la persona a la que has estado enviando mensajes de texto está agotada. Eres inteligente, Sagitario, y usarás casi cualquier medio para demostrarlo.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)



Los capricornianos no están en contra del texto, solo están en contra de ser los primeros en enviar los mensajes de texto. Es un poco extraño; no es que pierda energía si envía un mensaje de texto a alguien primero. Sin embargo, cuando reciben un mensaje de texto, los Capricornio no pueden ser más dulces, divertidos o pensativos. Si lo que se necesita es enviarles un mensaje de texto primero, vale la pena.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)



A Acuario le gusta usar los mensajes de texto como una forma de enviarte enlaces para todo tipo de artículos. Están interesados ​​en una variedad de temas, y tú también deberías. También tienen una tendencia a inventar sus propias palabras, lo que les parece divertidísimo pero confunde al receptor.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis te enviará un mensaje de texto en las primeras horas de la mañana con una idea increíble que tuvieron, y luego volverá a dormir y nunca más retomarás ese hilo. Es como marcar borracho, solo que con ideas y somnolencia en lugar de alcohol y promesas de ex-sexo.