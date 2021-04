Una superluna se da cuando la luna nueva o la luna llena se encuentra en su perigeo, es decir, cuando está más cerca de la Tierra de lo habitual. La próxima superluna tendrá lugar el 26 de abril, momento en que el sol en Tauro y la luna en Escorpio se enfrentan la una al otro en el cielo, iluminando la atmósfera de la tierra. Es conocida como la ‘luna rosa’ pero, por supuesto, en realidad no es rosa. Le debe su nombre al flox musgoso (unas pequeñas flores rosas) que florecen en Norteamérica en este momento del año. Espiritualmente, este fenómeno lunar es sinónimo de un período de reflexión y renovación mientras recibimos a la primavera.

La noche de la superluna rosa sentiremos emocionalmente su atracción gravitacional en muchos aspectos. Se dará rienda suelta a los sentimientos, las verdades serán reveladas, sentiremos un deseo muy potente de comprometernos con otros y la necesidad de cambiar resultará esencial para el crecimiento personal.

Dado que esta superluna implica a Marte, el planeta de la acción, y al rebelde Urano, también cabe esperar algunos cambios importantes, la mayoría de los cuales no nos esperábamos. No temas ni te resistas al cambio que te brinda el cosmos. Revolucionará tu vida para mejor, y de las maneras más inesperadas. También pondrá fin al ciclo emocional que comenzó el 22 de abril de 2020, durante la luna nueva en Tauro. ¿Qué lecciones aprendimos desde entonces? ¿De qué estamos dispuestas y tenemos ganas de desprendernos?

Honrar a la luna es una manera fantástica de celebrar esta ocasión. Un baño con cristales sanadores como la cornalina, el cuarzo blanco y jaspe sardo con sales de Epsom ayudarán a rejuvenecer tu cuerpo, mente y espíritu. También ayudará a limpiarte el aura, aumentará tu vibración energética y recargará tu fuerza vital.

¿Qué le deparará la superluna rosa a tu signo?

Aries

No es momento de invertir, Aries, pero consolidar tus deudas y cumplir con los pagos que debes podrían resultarte de vital importancia. Por el contrario, es posible que algún conocido te pida un préstamo. Aunque quieras ayudar a esta persona, deberías priorizarte. La lección que deberías aprender es que no tienes por qué abrirle la cartera a todo el mundo. Asegúrate de poder permitirte tu estilo de vida antes de asumir cualquier condición. La superluna te guiará para que tomes decisiones económicas positivas para ti.

Tauro

La superluna fortalecerá todas las colaboraciones con las que estés implicada emocionalmente. Tu sensación de seguridad últimamente ha sido algo desequilibrada en tus relaciones íntimas. Ahora las cosas empiezan a cambiar a medida que tus relaciones florecen y crecen (si estás dispuesta a verlas despegar). Ya no cuestionarás las intenciones de quienes te importan, ya que puedes ver sus almas. Al fin puedes superar tus dudas y conectar con ellos. Su lealtad no vacilará ante las ‘pruebas’ a las que les has sometido.

Géminis

Permite que la superluna rosa le insufle una nueva vida a tu mundo, Géminis. Añadir algunos toques inspiradores y motivadores a tus actividades diarias puede ayudarte a crear la experiencia laboral que tanto ansías. Anima tu zona de trabajo con flores, colores inspiradores y fotografías divertidas. Al añadir vibraciones positivas a tu escritorio podrás aumentar el ritmo de tu energía y crear un entorno agradable para ti misma. Esto también te permitirá ser más optimista y extrovertida con tus compañeros y sentirte satisfecha con los proyectos profesionales en los que estás embarcada en la actualidad.

Cáncer

La superluna está poniendo de relieve tu necesidad de dejar que salga a la luz tu creatividad. Cultivar un talento oculto te animará a expresarte y abrazar tu lado artístico. Tocar la guitarra, pintar un mural, cocinar algo o plantar flores te permitirá mostrarle tus dones al mundo. Si aceptas esta parte de ti misma que se ha estado fraguando bajo la superficie y que estaba deseando salir afuera, te sentirás satisfecha emocionalmente y estéticamente elevada bajo el brillo radiante de la superluna. Incluso puede que quieras llevar tu talento al siguiente nivel.

Leo

La luz lunar está haciendo que veas las grietas en las bases de tus relaciones, las cuales no podrás seguir ignorando. No faltarán los desafíos para corregir los errores que has cometido con los demás (y viceversa). Ten presente que no tienes por qué olvidar y perdonar, pero utiliza la poderosa energía transformadora de la superluna para ser honesta contigo misma sobre tus emociones y tus propios límites. Al reconocer los problemas frente a otros y tu papel en la situación, podrás comenzar el proceso de sanar de cara a aquellos con los que quieras reconciliarte, y también dentro de ti.

Virgo

Esta superluna ayudará a darle un buen impulso a tu confianza en ti misma. En lugar de escuchar lo que la gente diga sobre ti misma y tus acciones, estás empezando a ver que tienes que vivir tu vida para ti misma y te encuentras en el camino adecuado para alcanzar la grandeza. La superluna rosa ilumina tu tenacidad y poderío interior demostrándote que tu fortaleza no conoce límites. La única opinión que importa es la tuya. Puedes conseguir cualquier cosa que desees de corazón durante este período astrológico, siempre y cuando optes por la energía positiva y te deshagas de la negatividad que ha estado limitándote.

Libra

La superluna rosa te está empujando a ser completamente honesta con respecto a tus sentimientos de cara a los demás. En estos momentos tu corazón quiere ser visto en su estado más puro y hermoso. En lugar de contener tus emociones, la superluna insiste en que estos sentimientos salgan a la luz. Aunque pueda resultar difícil ser honesta porque no quieres ofender a nadie, te darás cuenta de que resulta esencial para crecer y para que tus relaciones íntimas se hagan más profundas. Llegar al fondo de las situaciones y expresar tus emociones más sinceras mejorará tu conexión con los demás, además de contigo misma.

Escorpio

Al igual que un fénix resurge de sus cenizas, tú posees el poder de convertirte en tu mejor versión durante la superluna rosa. El universo te anima a dejar marchar todo aquello perteneciente al pasado que ejerce su peso sobre ti (el desamor y el malestar emocional). Escuchar la llamada de la superluna para liberar tu pasado hará posible que avances hacia una nueva visión y vida (el sueño que siempre has tenido). Tu determinación innata a evolucionar no dejará que nada impida tu transformación durante este período.

Sagitario

Pese a ser conocida por afrontar las cosas de manera franca y directa, no tienes la intención de compartir tus secretos con tus amigos y familia. La razón a la que se debe tu nueva naturaleza clandestina no es otra que la superluna instándote a proteger tu corazón. Seguirás en guardia hasta confirmar que hay lealtad y confianza por parte de estas personas. La superluna hará que hables sobre partes de ti misma que deban abordarse en este momento. Una vez veas que no te están juzgando, te abrirás aún más a ellos.

Capricornio

Compararte con los demás no resulta saludable para tu bienestar. Pese a irradiar confianza en ti misma, te estás dando cuenta de que no te encuentras en la misma posición profesional que tus colegas, lo cual está despertando sus celos. Afortunadamente, la superluna rosa te permitirá hacer un balance para que seas consciente de la suerte que tienes en otros sentidos. Todo el mundo quiere estar al mando en la sala de juntas, pero no todo el mundo tiene el mismo éxito personal que tú. Es posible que otros envidien tu felicidad. El jardín del vecino puede parecerte más verde, pero el tuyo es próspero y exuberante.

Acuario

La superluna hará que prestes mucha atención a la falta de dirección que parece tener en estos momentos tu carrera. Simplificando, quieres asumir más responsabilidades y proyectos. No obstante, tu jefe parece oponerse completamente a dejar que tu carrera prospere y prohíbe que expandas tu ámbito profesional. La superluna te dará la motivación que necesitas para ser proactiva. Hará que hagas algo al respecto en vez de sufrir en silencio. Buscar otro puesto en tu propia empresa o en otra te permitirá ser feliz y avanzar en tu carrera profesional.

Piscis

Sueles preocuparte por el futuro antes de que empiecen a suceder las cosas. El resultado es que tu inquietud te impide ser libre de actuar siguiendo tus impulsos (lo cual te anima a hacer la superluna rosa). Deja de preocuparte por lo que pueda pasar y céntrate en estar en el presente. Permítete implicarte y abrirte completamente a nuevas experiencias. Este acontecimiento lunar te demostrará que vivir en el presente puede hacerte disfrutar a lo grande de tus emociones. Dile a tus seres queridos lo mucho que te importan, compra lotería e intenta salir de tu zona de confort. Carpe diem.