La periodista Julia Nengolini, ex duro de domar, entre otros programas y fundadora de la radio Futurock, llegó a la cima de las tendencias en twitter.

La razón es que en su programa Segurola y Habana (la esquina de la casa de Maradona, donde diego citó a pelear a Toresani), confesó que fumó marihuana durante todo su embarazo.

siempre bancando a Julia Mengolini! https://t.co/zc1VtmYWv6 — Melissa uD83DuDC9A (@Mel1501) April 22, 2021

Además la conductora dijo que no se bañó durante todo ese tiempo.

La periodista, activa militante por los derechos de la mujer, reveló que lo hizo “después de leer mucho sobre el tema”.

“Si no hubiese sido por esa planta milagrosa me hubiese sentido para el orto todo el embarazo, porque me resultó curativa. Hay un malestar propio del embarazo, que te sentís cansada con nauseas. Al segundo mes de sentirme mal y estar tirada en la cama, después de mucho estudio, de haber leído sobre el tema publicado, dije ‘esto no le puede hacer mal a Rita’. Le di dos secas y salió el sol”, disparó.

Las redes estallaron con mensajes a favor y en contra de la periodista. Mirá algunos ejemplos.

Julia Mengolini generó polémica con una revelación: “Fumé porro durante todo el embarazo” https://t.co/ASpR2qGEzO

Así quedó.

A las femibolches no les importa el daño que le hacen a sus propios hijos con la droga, la ideología de género y el aborto, imaginate a los tuyos. — Juez Alfredo López (@JuezLopezMDP) April 22, 2021

Dice Julia Mengolini que fumó porro todo el embarazo. Nada en comparación con el LSD que su madre debe haber consumido mientras la gestaba a ella. — Orejano uD83CuDF7A (@acanyadas) April 22, 2021

Julia Mengolini: Fumé marihuana todo el embarazo. El hijo de Julia Mengolini: pic.twitter.com/ZFCyd1AYto — Chespiroto (@chespiroto) April 22, 2021

Del lado siempre de Julia Mengolini uD83DuDE0D — celuD83DuDC9A (@unvestidounamor) April 22, 2021