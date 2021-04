La astrología nos cuenta que hay signos del zodíaco que se les complica aceptar sus fallas y, por tal motivo, tienden a culpar a otras personas para ocultar estos errores.

Aries:

Por lo general son entusiastas y divertidos, pero si las cosas se comienzan a poner muy serias empezará a reflexionar y analizar. Por ello, si en una relación pierde el interés o no quiere asentarse, rápidamente culpará a la otra persona por no tener cosas en común. Por lo que no es raro que este signo se “lave las manos” si debe decir adiós.

Tauro:

Busca tener bases sólidas dónde construir todo, por lo que sus expectativas siempre serán altas y, si la otra persona no le convence, será el momento ideal para echarle la culpa. Además, otro aspecto que sobresale es su capacidad para imaginar escenarios inexistentes y sacar conclusiones de la nada.

Leo:

Suele ser controlador y egocéntrico, por lo que al principio de un vínculo mostrará un pasión absoluta que irá avanzando hasta esperar mucho de la otra persona. Pero si vislumbra que el otro u otra no “se rinde” ante su personalidad, echará la culpa de no responder las demandas que necesita para hacer un verdadero drama del cual, claramente, Leo “no” es culpable.

Capricornio:

Por lo general son sumamente críticos en todos los rubros, por lo que siempre estará alerta para poder echar en cara algún fallo, por mínimo que sea. Además, si se sale de su zona de confort y comienza a sentir miedo e inseguridad, automáticamente culpará la postura de la otra persona y asegurará que esa fue la razón por la que su meta no pudo concretarse.

(Fuente: elintranews.com)