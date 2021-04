El dramático relato de un paciente grave de Covid, tomó protagonismo de la mano de Gastón Abrego tiene 29 años, quien perdió a su papá por coronavirus en octubre. El domingo de Pascuas empezó a sentir síntomas, terminó internado de urgencia y, con pocos días de diferencia, vio como sus compañeros de cuarto eran colocados en bolsas mortuorias.

“Psicológicamente, estoy devastado. Fui testigo de la realidad oscura que pasa en los hospitales y vi la peor cara de la pandemia: morir solo”

Las palabras de Gastón conmovieron a todo un país, luego de que accediera ser entrevistado por el medio nacional Infobae, en donde relató todos los detalles de su dramático curso de la enfermedad que atemoriza a todo el mundo.

Gastón Abrego es un joven mendocino de 29 años, trabaja como transportista para una distribuidora y vive en Guaymallén. En su cuenta personal de Twitter @gaston_abrego_ dio a conocer su caso como “Crónica Covid” y su historia terminó siendo viral en las redes sociales, donde miles de usuarios la compartieron en forma de concientización por lo duro de su relato.

Fue así que, a través de un hilo de Twitter, relató cómo fueron los días más duros de su vida, desde que comenzaron los primeros síntomas casi insignificantes, hasta que finalmente tuvo que ser internado, donde vivó lo peor.

En uno de sus posteos, recordó a su padre, quien falleció por COVID-19 y a quien tuvo muy presente cuando le tocó ver morir a dos pacientes que se encontraban internados junto a él en la sala de terapia intensiva para pacientes con coronavirus.

En su última publicación, celebra que su madre haya recibido la vacuna esta semana última, ya que se contagió de su padre y tuvo neumonía por ese mismo motivo. Apenas fue monitoreado en el hospital, el diagnóstico de Gastón fue contundente: neumonía bilateral moderada.

A pesar de que el lunes pasado recibió el alta, hoy su pulmón izquierdo sigue afectado, su óxígeno satura por debajo de lo normal y siente una permanente falta de aire. “No puedo inspirar profundamente, ni bostezar. Siento que mi capacidad pulmonar se redujo, camino muy poco por mi casa y, hasta hace unos días, no podía ni hablar. Me dijeron que la recuperación va a ser larga y que me va a costar volver a la normalidad”

“Apenas me empecé a sentir mal, me aislé para no contagiar a mi mamá. Me enojaba con ella porque no quería que se acercara a la puerta de la habitación. Le pedía que dejara las cosas en el piso y que se fuera. Cuando me tuve que ir al hospital, le pedí que no entrara a la habitación por unos días. Sufrió mucho, porque tuvo que seguir aislada y se quedó sola en la casa. Me llamaba desesperada, porque ya había perdido a mi papá y tenía miedo que a mí también me pasara algo”, explicó.

Hasta el día de hoy, Gastón hace memoria y no entiende cómo pudo haberse contagiado, porque siempre tomó todos los recaudos necesarios y nadie de su entorno se enfermó.

Lo más duro de su estadía en el hospital mientras transitaba su enfermedad fue un momento clave en el que reaccionó y dio cuentas de lo que realmente estaba pasando.

“Una noche, después de dormir una hora, sentí mucho movimiento a mi lado. El señor de la cama de al lado se estaba ahogando y las enfermeras lo estaban salvando. Todo fue en vano, dejó de respirar y nunca pudo llegar a terapia. No había lugar y su neumonía avanzó muy rápido”, publicó. “La imagen de verlo delicado, pero consciente en la tarde, no se me va a borrar. Ya en la noche durmió y no se despertó más. No hubo abandono de nadie. A cada rato las enfermeras lo asistieron y los médicos lo visitaron para seguir evaluando su evolución. Fue muy rápido todo”.

Pero lamentablemente no fue lo único que tuvo que vivir el joven de tan solo 29 años ya que a los dos días volvió a sufrir la pérdida de un desconocido a su lado:

“Me despertó el ruido de la bolsa mortuoria. Fue lamentable. Fue estar frente a frente con la muerte. El señor, de unos 60 años, en la tarde había estado mandando unos audios, con esfuerzo, y la enfermera le dijo que no hable y apague su celular. Él le hizo caso y su celular nunca más se prendió”

En esta extensa pero estremecedora entrevista en el medio Infobae, el muchacho contó paso por paso la vivencia que tuvo durante su internación, donde vio morir a aquellos hombres, y sobre todo porque le hizo pensar en el sufrimiento similar que debió haber atravesado su padre, quien al igual que ellos, murió en soledad.

Crónica covid: empecé el 4 de abril con síntomas leves como todos. Ya hacen 19 días y sigo internado. Dos días después de los síntomas me hice el test y di positivo. Toda esa semana mi salud fue decayendo. El martws 13 me empezó a faltar el aire y asistí a el hospital

Sigo: — Gastón Abrego (@gaston_abrego_) April 22, 2021

Según comunicó al mismo medio, el lunes pasado recibió el alta médica después de pasar más de 20 días transitando la enfermedad a pesar de haber sido demorada su alta médica ya que tenía

“Me quisieron dar el alta, pero otra vez empecé a saturar mal, así que me dejaron 48 horas más internado para asegurarse de que no tuviera que necesitar oxígeno. Pensé que me iba a ir el viernes, pero al final me quedé todo el fin de semana”.

Actualmente, Gastón se encuentra en la casa de su madre recuperandosé. Sin embargo, sigue de cerca las noticias sobre el exponencial incremento de los casos a nivel país y teme volver a contagiarse, ya que él no está vacunado como su mamá.

Fuente: Con información de Infobae