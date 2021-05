Acá te contamos todos los detalles de lo que te depara según tu signo del zodíaco.

ARIES

Marte tu regente, está directo en Cáncer y tiene influencia positiva junto a Venus y Júpiter. Las primeras dos semanas estarás inquieto en el sentido de querer hacer muchas cosas que hasta ahora no habías podido hacer. Como si se desatara un nudo que tenías en las manos y ahora haces lo que quieras. Tendrás éxito en tus misiones.

Para finales de mes notarás cómo tu vida entra en una fase diferente, a partir del 20 de mayo cuando empiece a regir Géminis. Vas a sentirte libre de cargas pesadas, totalmente independiente.

TAURO

En esta etapa de cumpleaños hasta el día 20 de mayo, aprovecha haciendo todas esas cosas que pensaste que no ibas a poder terminar. Debido a Venus directo en un signo comunicativo, Géminis, tú estarás con una facilidad de palabra y elocuencia que te ayuda a terminar situaciones vergonzosas a las que no les habías dicho que no.

Comprenderás que esa resolución que no tomaste en su momento, esa decisión que tardaste en tomar, era lo mejor que pudo haber pasado.

Habrá dinero y sueños asociados con el juego de azar. Tienes propensión a atraer finanzas, cuando te lo propones así que si te encuentras con problemas económicos, mayo marcará una buena etapa a la prosperidad, sobre todo cuando comience tu nuevo año de vida, en el día cúspide después del día 20.

GÉMINIS

La primera semana notarás que hay un movimiento inusitado dentro de tu vida, llegada a la casa de amistades y personas que pensaste que ni se iban a poner en contacto, sobre todo tras la conjunción de Venus.

Vas a sentirte inspirado para declarar sentimientos a la gente a tu alrededor y tú que tienes espontaneidad juvenil, ahora lo haces. Cuando llegue el día cúspide y comience tu ciclo de cumpleaños, haz lo que habías querido hacer, pues tus planes tendrán éxito.

CÁNCER

Prepárate para tu próximo ciclo de cumpleaños. Acuérdate que Marte sigue en tu signo y eso hace que haya fluctuaciones de carácter pero con la buena influencia de Venus y Mercurio en conjunción todo se arregla.

Al levantarte, posiblemente haya una variación. Unos días estás muy alegre y otros no. Al asearte, empiezas a ver las cosas diferente, así que prepárate un desayuno ligero para aliviarte. Con un poco de movimiento estarás haciendo lo que no pensaste. La palabra clave es organizarte.

LEO

Los primeros días, con el tránsito de Mercurio a Géminis, notarás que estás muy alerta y no pasará desapercibida una ocasión para una buena compra, resolver cosas legales, pagos atrasados y cosas que ahora se solucionan pues tienes en tu mano los recursos para sacar adelante lo que quieras.

Alrededor del día 11, con el novilunio, y por el día cúspide del 20, empiezas a interesarte por cosas que te parecían indiferente. Puede ser una persona si estabas soltero, una actividad económica o un trabajo. Te das cuenta que se abre una cornucopia de la fortuna.

VIRGO

Las circunstancias están ahí, muchas veces no las podemos cambiar y tú lo sabes, pues eres objetivo y analítico, pero lo que sí podemos cambiar es nuestra actitud, la forma en que reaccionamos ante ellas. Y tú con tu razonamiento y manera firme de actuar, saldrás a flote de cualquier circunstancia difícil.

Tendrás que enfrentar también tus retos, no se trata de sentarte y esperar que las cosas se resuelvan por sí solas. Tienes que moverte y hacer gestiones de las cosas que tú estás buscando.

LIBRA

Te sentirás en las nubes, porque mayo para ti tiene varias connotaciones. Tendrás más tiempo para realizar lo que hasta ahora pensaste que no ibas a poder hacer. Es un sueño que habías estado acariciando, tal vez una unión romántica, un buen negocio con otra persona, la posibilidad de un viaje retrasado por la pandemia.

Hay buenas noticias relacionadas con una situación económica que se mueve en el azar, así que si te invitan a sitios de juegos, concurso de televisión o radio, sobre todo del 11 al 20 de mayo, será maravilloso y llegarás a la casa con moneditas de oro en tus bolsas.

ESCORPIO

Vas a estar revalorizando muchas cosas pues comprendes que el camino que llevabas en cierto sentido no era el mejor y lo rectificas. Plutón puede volver un tanto inconsistente y que estés inseguro a la hora de tomar decisiones. En ese caso, no te lleves por emociones iniciales. No tomes decisiones drásticas bajo un estado de gran euforia o de gran depresión, porque estaría mal.

Cuando vayas a decidir algo realmente trascendente, piénsalo bien. No digas inmediatamente que sí o que no. No vayas a romper una relación por algo que aparenta, ya que existen apariencias engañosas. Concede el beneficio de la duda y tendrás un mes refrescante.

SAGITARIO

Es un mes de amor y alegría para ti en el que cambiará la dinámica de lo que habías hecho en días pasados. Son dos quincenas diferentes, marcadas por el tránsito de Júpiter. La primera, te sigues proyectando con esa energía acuariana hacia cosas que no habías hecho. Te lanzas a aventuras nuevas, a tratar de resolver muchas cuestiones en poco tiempo y tu efectivad está al alza.

Después con la influencia de Júpiter, cambia tu dinámica pues te preocuparás más por cosas que no te llamaban tanto la atención. Atiende a parientes con problemas de salud, ayuda económicamente a quien lo necesite. Algo que te parecía distante o no iba a suceder, lo hace.

CAPRICORNIO

Estás entrando en una etapa de reflexión e introspección. Te estarás preguntando qué has logrado, qué has podido hacer, si has cumplido tus metas que te trazaste al iniciar el año. Es momento de evaluación y decir cómo vas en el plano sentimental, para tomar medidas.

A partir de ahora, puedes llevar el control de tu propio destino. Hay una etapa florida en tu vida amorosa. Si tuviste problemas con una relación o una amistad, todo se aclara. La situación que se presenta te ayudará a entender mejor por qué tenías que haberte callado o cuándo debiste haber hablado.

ACUARIO

Saturno, en tu signo, directo, estará retrógrado a finales de mes, uniéndose a Mercurio también. Son tantos aspectos, que hacen que tu mes te ponga inquieto, pues recibes noticias complicadas de algún familiar en apuros, tal vez un amigo, una cuestión sentimental o laboral, pero es transitorio. Cuando lo analices verás que podría ser peor. Con tu manera fresca de ver la vida lo puedes resolver.

La chispa la tienes encendida. Durante la segunda quincena aprovecha para efectuar una compra importante, una mudada, una entrevista laboral pues todo está bien auspiciado. Que no te agarre la noche en la última semana cuando todo esté retrógrado y se complique.

PISCIS

Es un mes muy movido sobre todo con la entrada de Júpiter. La primera quincena es el mes de la expansión, en que te llegan muchas ideas, estarás gastando más de la cuenta así que administra tu presupuesto para que no te veas enredado en una compra que luego te dé dolores de cabeza.

Estás muy dinámico, las cosas te dan lo mismo, todo se te resbala. Entra por un oído y te sale por el otro, es la influencia de Júpiter.

(Fuente: ElCordillerano)