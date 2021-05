ARIES (21 de marzo al 19 de abril)

Los arianos se caracterizan por su valentía. No son de buscar peleas ni discusiones para demostrar que no tienen miedo o que tienen la razón. Pero saben elegir sus luchas y no temen estar solos en ellas. Son temerarios, inteligentes para argumentar y nunca se dan por vencido.

TAURO (20 de abril al 20 de mayo)

Los taurinos tienen una belleza difícil de ver. Son misteriosos, tiernos y empáticos. No son nada superficiales, aunque les gusta lucir bien y estar presentables, pero no es lo más importante para las personas nacidas bajo este signo. Su inteligencia es otro gran atractivo.

GÉMINIS (21 de mayo al 20 de junio)

El principal atractivo de los geminianos es su buen humor y espontaneidad. Además tienen un carácter fuerte que les permite saber a dónde van. Los nacidos bajo el signo de Géminis no tienen dudas. También son muy comprensivos, leales y solidarios. Y tienen buena onda. Se pueden pasar largos buenos ratos con ellos.

CÁNCER (21 de junio al 22 de julio)

Los cancerianos son emocionales y muy temperamentales. Jamás se guardan lo que sienten y, cuando lo dicen, nunca le faltan el respeto a nadie. Pero sus ideas quedan claras. Además tienen una gran capacidad para manejar el lenguaje. Hay que estar preparados para una conversación con las personas de este signo, aunque pueden resultar un poco aburridos.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

El atractivo de leones y leonas es robarse la atención en cada lugar al que concurran. Tienen un sentido del humor muy inteligente que todo el mundo adora. Además se trata de un signo súper trabajador y con un gran interés por la cultura general.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

Los virginianos y virginianas tienen un talento natural para caer bien en todos lados. Su encanto radica en que son sumamente sociables y disfrutan de conocer personas, saber sus nombres, trabajos y ocupaciones y escuchar sus historias. Como si fuera poco, siempre piensan en los demás y son de dar muy buenos consejos que más de una vez ayudan a solucionar problemas.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

Los librianos son de los más empáticos del zodiaco. Y esto es muy difícil de encontrar. Siempre pensarán antes de hablar o actuar si no están causando daño a los demás o si alguien puede sentirse mal por un descuido de ellos. Además suelen cuidar su aspecto y su cuerpo, por lo que su belleza física los ayuda también a ser atractivos.

Los escorpiones tienen una personalidad arrolladora. Son considerados los más sexies del zodiaco y suelen robarse las miradas de los demás. Pero esto no les interesa, por lo que se vuelven más interesantes todavía para los demás. A pesar de tener fama de duros, los de escorpio suelen ser muy bondadosos con cualquiera que se les acerque.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)

El mayor atractivo de este signo es que vive sin filtros ni caretas. Se muestran como son, no tienen doble cara, por ende son sumamente confiables. No hay persona más atractiva que aquella que te genera confianza.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 19 de enero)

Los capricornianos y capricornianas tienen un gran atractivo: son desprejuiciados, no juzgan a nadie y piensan que todos tienen algo bueno para dar. Por supuesto, no son tontos ni súper confiados, saben distinguir muy bien a quienes se acercan con interés noble de quienes lo hacen por conveniencia.

ACUARIO (20 de enero al 18 de febrero)

Los nacidos bajo el signo de Acuario tienen el atractivo del optimismo. Para ellos no hay plan que no pueda llevarse a la realidad. Además son personas nada egoístas: comparten desde sus bienes materiales hasta sus conocimientos con quien se gane su amistad o al menos su confianza.

PISCIS (19 de febrero al 20 de marzo)

Los piscianos son muy coquetos, casi perfeccionistas con su aspecto, por lo que, desde los criterios estéticos más convencionales, su belleza suele ser su gran atractivo. Pero lo complementan con solidaridad y mucha lealtad.