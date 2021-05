Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El carnero es bastante obvio cuando le gustas. Prácticamente puede derribarte, haciéndote un sinfín de preguntas sobre ti mismo en una búsqueda para conocerte y dejar claras sus intenciones. Si encuentras encantadores sus francos interrogatorios, te espera un viaje bullicioso.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El toro te rodeará desde la distancia durante un rato, a menudo con tanta discreción que es posible que no te des cuenta. Pero una vez que haya decidido hacer su movimiento, podrás vislumbrar su espíritu generoso. El chico se engalanará con sus regalos y atención, todo en un claro intento de hacer que sus atenciones sean las únicas que usted querrá.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

¿Tratando de averiguar cómo saber si le gustas a un Géminis? Entonces probablemente no lo haga. Si le gustas a un Géminis y se siente atraído por ti, ya ha hecho su movimiento. Ustedes han estado saliendo durante meses. Si eres “solo amigo” de un Géminis, es solo porque él tomó esa decisión. Pero tenga cuidado, podría cambiar de opinión en cualquier momento.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Empezarás a saber que le gustas a un chico Cáncer cuando sepas que cuando se trata de hablar de ti con sus amigos, el chico simplemente no puede callarse. Puede que al principio sea tímido en persona, pero no podrá dejar de mirarte. Es cierto, puede ser un poco pegajoso, pero nunca encontrarás un tipo más devoto.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Los Leos nunca tienen miedo de expresar cómo se sienten. Si le gustas a un Leo, te lo dirá. ¡Directo! Será elogioso y atento, lo que sea necesario para ganarte. Pero nunca se desesperará por eso, sabe que es una trampa y media y que tendrías suerte de tenerlo.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Los Virgo son muy cuidadosos con a quién se apegan, así que si te preguntas si le gustas a un Virgo pero estás confundido porque parece que está saliendo con todos los demás bajo el sol, no te descartes. Los virgos son serviciales y corteses con aquellos a quienes admiran. Incluso podrían ponerse un poco tímidos. No es tímido contra el cáncer, pero aún así.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Tu Libra es una coqueta. Puede que no sea su intención, pero no puede evitarlo. Tiene una tendencia a mantener a la gente interesada en él preguntándose, ¿está interesado en mí o no? Tenga cuidado con su corazón cuando se trata de Libra. Pero, si le gustas, es otro signo que te lo dirá, justo en su momento.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Para un Escorpio “que le gusta” a alguien básicamente significa que ya está enamorado . El Escorpio es un signo de agua, ¡e intenso hasta la empuñadura! Si les gustas, moverán cielo y tierra para estar allí para ti. Querrán saber cuándo te despiertas, cuándo te vas a dormir y con qué sueñas cuando no están juntos. Un Escorpio al que le gustas es imposible de ignorar.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Un hombre Sagitario es super gregario. Esto no significa que su nombre sea Greg. Esto significa que pasa casi todo su tiempo libre con sus amigos. Si le gustas a un Sagitario, te invitará a hacer lo mismo. Sabrás que está muy, muy interesado en ti cuando sus amigos empiecen a pasar un rato en segundo plano contigo.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Si has notado que el Capricornio de tus sueños parece estar ignorándote últimamente, no te preocupes, ¡es una BUENA señal! Un Cap que está profundamente enamorado puede ponerse nervioso y tímido, y desaparecer entre la multitud. Dales tiempo y una sonrisa cálida y harás la conexión de tu vida.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Si le gustas a un Acuario, puede ser una verdadera sorpresa. Eso es porque no muestran sus sentimientos de una manera muy tradicional. Puede que actúen de forma distante a tu alrededor, o incluso que sean un poco sarcásticos. No saben que esta es una forma extraña de expresar cómo se sienten, piensan que es un plan de acción garantizado.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Si le gustas a un Piscis, hará todo lo posible para mostrarte su vientre suave. El Piscis que quizás conozcas y ames podrían ser muy diferentes al que ve el resto del mundo. Eso es porque a la hora de mostrar sus emociones, los Piscis pueden ser muy particulares.