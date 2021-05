“¡Están robando!”. Ese pedido de auxilio escucharon esta noche los vecinos de la zona de Santiago y Monteagudo, en Barrio Norte. Segundos después se oyeron dos disparos y gritos de desesperación de algunas personas que estaban viendo lo que ocurría a metros de la mencionada esquina.

Alrededor de las 21.20, un hombre salía de trabajar de un bar de Santiago al 100 en su moto.

A los pocos metros fue interceptado por dos personas que quisieron robarle el vehículo. Al resistirse, recibió una herida de bala en la pierna.

El lesionado fue trasladado por un auto particular al hospital Centro de Salud, mientras que los delincuentes no pudieron llevarse la moto porque no la podían arrancar.

“Estos hechos graves se repiten todos los días en la zona. Hace unas semanas robaron en una panadería que está sobre Monteagudo”, indicó una vecina a pocos metros de donde fue asesinada Paola Tacacho.

Los ladrones eran dos adolescentes que fueron sido captados por las cámaras de seguridad de los comercios de la zona.

Los asaltantes fueron reducidos a dos cuadras, en la intersección de Balcarce y San Juan.