La segunda ola de covid-19 en Argentina, a diferencia de la primera que afectó en gran parte a los adultos mayores, tiene como protagonistas a los jóvenes y adultos menores de 60 años que se ven impactados por la virulencia del virus.

Esta franja etaria representa a la población activa y son los que más expuestos están al virus de la SARS-CoV-2. Además, gran parte de ellos todavía no fueron inmunizados al no formar parte del grupo de riesgo.

Los profesionales sanitarios advierten que a diferencia de 2020, los pacientes que demoran más tiempo en recuperarse, a pesar de que muchos de ellos tienen menos edad, y que los enfermos que arriban a los centros de salud en estado crítico y que deben ser atendidos en unidades de cuidado intensivo (UCI). LAGACETA.COM consultó con especialistas para analizar el impacto que ha tenido este cambio en el perfil de la edad de los casos hospitalizados en UTI. ¿A qué se debe esta situación?

La infectóloga del Hospital de Concepción, Adriana Bueno, explicó que los pacientes con covid están presentando cuadros más agresivos. “La enfermedad se está presentando de una forma más agresiva en las personas de edades medias. Los pacientes ingresan a los centros de salud con cuadros de rápida progresión y requieren mayor tiempo de internación”, afirmó.

Bueno sostuvo que muchas personas que tienen síntomas no se realizan el test de PCR, retrasan la consulta y buscan atención médica cuando la situación es crítica. “La gente al ser más joven y sana no toma conciencia real de la enfermedad, no la siente y creen que están bien. Dicen ‘me siento bien’ o ‘para qué voy a ir al médico’, y cuando se dan cuenta que están mal y la situación es grave acuden a los centros de salud. La población debe tener presente que el SARS 2 es un virus diferente a todos los que conocemos. Los signos de alarma vienen muy retrasados. No hay una percepción de la gravedad”, remarcó.

Por su parte, la infectóloga Mariana Marcotullio destacó las diferencias con respecto a la primera oleada de la pandemia. El año pasado la mayoría de los casos eran adultos de más de 70 años con comorbilidades -hipertensión, sobrepeso, diabetes, entre otras- ahora los pacientes son menores de 60 y en muchos casos sin factores de riesgo”.

Explicó – al igual que Bueno – que el desarrollo de la enfermedad es mucho más rápido que en los adultos mayores. “Estamos viendo que los pacientes a los pocos días de haber iniciado con los síntomas ya desarrollan una neumonía”. “Tenemos que tener en cuenta que esta afección no depende solo de la bacteria y su virulencia. Depende también de la respuesta inflamatoria e inmune del infectado. Una persona joven capaz que responde más, pero la capacidad de inflación de su organismo le juega en contra, es decir, lo que daña el pulmón no es solo el virus sino también la respuesta inflamatoria que genera el virus en el organismo. Esto se busca frenar a través de los corticoides y tratamientos”, agregó Marcotullio.

Claudio Strasorier, médico y profesor de infectología que se desempeña en La Rioja enumeró algunas de las causas del impacto del coronavirus en jóvenes y adultos. “Son varios los factores que están produciendo este hecho. En primer lugar, son los que más interactúan y circulación tienen. En segundo término, hay un gran porcentaje de la población adulta que ya se infectó, tiene anticuerpos y fueron vacunados. Argentina pasó de tener un promedio de internación en terapia intensiva y cuidados críticos que estaba en los 70 y en estos momentos está en los 50 años”.

“Argentina tiene estas cepas que dentro de un determinado tiempo van a ser las dominantes porque tienen factores en la supervivencia son los más aptos. Tienen una diseminación rápida y son más infecciosas”, añadió.

Los datos

La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) dio a conocer semanas atrás que el 56,3% de los internados por coronavirus en terapia intensiva en hospitales del país son menores de 60 años. El informe dado a conocer por el Ministerio de Salud de la Nación detalló que el 44,8 % tiene entre 40 y 60 y el 11,5 % entre 15 y 40 años.

En terapia intermedia la situación es similar, con un 40% de ocupación de camas por parte de mayores de 60; un 50,7% correspondiente al grupo etario de entre 40 y 60 años y un 9,3% al grupo entre 15 y 40 años.

En tanto, Tucumán según los datos a conocer por el secretario Ejecutivo Médico del Siprosa, Luis Medina Ruíz, actualmente hay entre un 60% y 70% de camas de terapia intensiva ocupadas con menores de 60 años, que necesitan respirador. El funcionario remarcó además que la enfermedad está afectando con más virulencia a las personas jóvenes.