Diego Brancatelli, uno de los periodistas que ha demostrado mayor apoyo al gobierno de Alberto Fernández, sorprendió con sus recientes declaraciones en Twitter.

El panelista de Intratables utilizó su cuenta para enviarle un crítico mensaje al mandatario luego del aumento de la nafta anunciado el jueves por el presidente de YPF, Pablo González.

“Señor Presidente, el bolsillo de los argentinos no soporta otro aumento de nafta. Basta. Es una vergüenza. Sería un buen gesto detener esta nueva suba”, comenzó su reclamo, y luego remató: “Usted pidió que marquemos cuando algo no está bien. Bueno. Esto así no va”.

Su comentario llega luego de que González comunicara que a partir del sábado los combustibles aumentarán en todo el país un 6% en promedio.

El presidente de YPF también aseguró que se trata de la última suba del año y que, en 2021, “la nafta va a aumentar menos que la inflación del 29% que prevé el presupuesto”. El tuit de Brancatelli generó una gran repercusión en las redes sociales, donde muchos usuarios lo acusaron de operar contra Fernández y de trabajar a favor de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En respuesta a las críticas, el periodista se defendió en otra publicación. “No hay ninguna interna. No me mandó Cristina a decir nada. No me bajo de ningún barco. No inventen cosas donde no las hay”, escribió. “Es más fácil el análisis, es sentido común. Hay algo que no está bien. Punto. No es tan complicado”, remató.

Brancatelli se encuentra recuperándose del coronavirus, enfermedad que lo obligó a internarse durante casi una semana. En una charla con su colega Paulo Vilouta para su programa radial en La Red AM 910, relató: “Recuperé bastante la voz, tratando de volver a la nueva normalidad. El miedo es terrible porque no sabés cómo puede terminar la historia”.

Más adelante, agregó: “Es increíble, esto no tiene historias lineales ni repeticiones, se puede dar de una forma u otra. La gran batalla es estar con ustedes y hablando, pero perdí todas las pequeñas batallas: primero deseaba no tener, después no tener síntomas, después fiebre, un día o dos se fue, la pasé bien y después me hicieron tomografías, el pulmón estaba bien y empecé con tos y con hipo”.

FUENTE: La Nación