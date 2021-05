El ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, disertó en el Seminario “Soñando con un mejor reinicio”, organizado por El Vaticano. En particular, habló en el panel titulado “Solidaridad financiera y fiscal: el alivio de la deuda para los países en vías de desarrollo y la arquitectura internacional y fiscal”.

Durante su exposición pidió por un multilateralismo flexible que ofrezca soluciones, y volvió a solicitar mecanismos para reasignar los nuevos Derechos Especiales de Giro (DEG) -la moneda creada por el Fondo Monetario Internacional (FMI)- y la revisión de los sobrecargos.

Las siguientes fueron sus frases principales:

“Es necesario hacer más en términos de arquitectura financiera internacional para crear marcos que ayuden a resolver las crisis de deuda”.

“Los sobrecargos que el FMI pone en sus préstamos crean más desigualdad, son procíclicos y regresivos y en un futuro próximo serán cada vez más perjudiciales para los países que pedirán un acceso excepcional”.

“Debemos encontrar un mecanismo para redistribuir los DEG que no son utilizados por países que no los necesitan para países que realmente lo necesitan”.

“Hay países que tienen acceso a financiamiento barato que tendrán la capacidad de hacer las reformas necesarias para enfrentar el cambio climático y hay otros países que no tendrán esa capacidad. Y esto no es solo una cuestión de desarrollo, también es una cuestión de estabilidad macroeconómica”.

“El camino es el multilateralismo, pero es fundamental que el multilateralismo brinde soluciones. Necesitamos tener un multilateralismo que sea lo suficientemente flexible para ofrecer soluciones rápidamente. Ahora es el momento de actuar. De lo contrario, el multilateralismo se autoinfligirá daños, y esto es algo que vemos día a día, en las diferentes conversaciones y reuniones bilaterales que mantenemos con responsables políticos de todo el mundo”.

“¿Qué podemos hacer a la hora de abordar los problemas de la deuda y otros de los problemas más importantes que enfrentamos hoy en el contexto del multilateralismo? Quiero referirme a tres temas concretos que se pueden abordar de inmediato”.

“La primera es la cuestión de la crisis de la deuda y los marcos para resolverla. Ha habido algunos avances, el año pasado en el contexto del G20 con la DSSI, pero sabemos que queda más por hacer. Argentina pasó por una reestructuración de deuda que fue un proceso muy complejo, logramos un acuerdo en septiembre de 2020, el apoyo de la comunidad internacional fue muy importante. Puedo asegurarles por lo que viví que otros países no estarán en la misma situación que Argentina en términos de capacidad para atravesar este proceso de una manera que efectivamente entregue un resultado sensato. Por tanto, es necesario hacer más en términos de arquitectura financiera internacional”.

“El segundo, la asignación de DEG. Elogiamos el liderazgo muy positivo que hizo posible una nueva asignación, pero un paso adicional sería de gran valor para el mundo y es precisamente encontrar un mecanismo para redistribuir los DEG que no son utilizados por países que no los necesitan para países que realmente lo necesitan. Y como lo han manifestado conjuntamente México y Argentina, esto debería beneficiar no solo a los países de bajos ingresos, sino también a los países de ingresos medios”.

“Tercero, debemos abordar el problema de las asimetrías con respecto a las condiciones financieras. Primero, esto es muy importante para la acción climática y lo que estamos viendo hoy es bastante preocupante. Hay países que tienen acceso a financiamiento barato que tendrán la capacidad de hacer las reformas necesarias para enfrentar el cambio climático, que tendrán estructuras de producción preparadas para competir a nivel global, y hay otros países que no tendrán esa capacidad. Y esto no es solo una cuestión de desarrollo, también es una cuestión de estabilidad macroeconómica. Vemos esto muy claramente en Argentina”.

“Si no adaptamos nuestra estructura de producción, tendremos más dificultades para vender los bienes comerciables que producimos al mundo y tendrá efectos en la balanza de pagos. Entonces, mejores condiciones de financiamiento, diferentes líneas de crédito, líneas de crédito más modernas de los bancos multilaterales de desarrollo y también del FMI son muy importantes”.

“Finalmente, un tema relacionado que he discutido con muchos de ustedes en reuniones bilaterales, pero que también está relacionado con las condiciones financieras, es el tema de los recargos que el FMI pone en sus préstamos por créditos pendientes que superen cierto umbral. Esto crea más desigualdad, es procíclico y regresivo, y en un futuro próximo será cada vez más perjudicial para los países que pedirán un acceso excepcional”.

“Hay mucho que podemos hacer en el contexto del multilateralismo y los liderazgos deben continuar y elevarse para que podamos soñar con un mejor reinicio”.