La ex ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, cuestionó las negociaciones que lleva adelante el Gobierno Nacional con distintos laboratorios para acceder a vacunas contra el COVID-19, y al referirse puntualmente a las supuestas cláusulas que solicitó la empresa farmacéutica Pfizer para abastecer al país, manifestó que “les podríamos haber dado las Malvinas”. Su frase se viralizó en redes sociales generando el repudio de todo el arco oficialista y debió justificar sus comentarios.

Argentina transita la dramática segunda ola de contagios con un número escasos de vacunas y con un alto nivel de ocupación de camas de terapia intensiva. En este marco, el Poder Ejecutivo Nacional anunció este martes que retomó las negociaciones con Pfizer.

A mediados del año pasado, Alberto Fernández confiaba en cerrar un acuerdo con el laboratorio estadounidense para acceder a 3 millones de dosis de la vacuna antes de que finalizara el año. Es más, el Estado nacional, por intermedio del Ministerio de Defensa, puso a disposición el Hospital Militar para que el laboratorio multinacional en conjunto con BioNTech realizara ensayos clínicos para testear la efectividad de la vacuna contra el coronavirus en fase 3. Cerca de 4.500 voluntarios participaron de las pruebas, que se completaron, con la expectativa de que Pfizer le otorgaría preferencias a Argentina.

Sin embargo, la burocracia y ciertos obstáculos legales dinamitaron el acuerdo y el propio mandatario reconoció que el laboratorio norteamericano tuvo “demasiadas exigencias que otras vacunas no han tenido”. En aquel momento, el Ejecutivo avanzó en los contratos con la Federación Rusa para la adquisición de la vacuna Sputnik V.

En el medio de las fallidas negociaciones, trascendieron supuestas versiones que indicaban que la farmacéutica le habría exigido al Gobierno argentino sus recursos naturales. En sintonía con las críticas de la oposición a Alberto Fernández, Patricia Bullrich manifestó que Argentina tenía el beneficio de acceder a 14 millones de dosis por haber participado de los ensayos clínicos con voluntarios, pero que por cuestiones logísticas la empresa no avanzó en el convenio. A fines del año pasado, con el acuerdo caído, el Presidente explicó que, además de una Ley de Vacunas, “nos piden otra ley para evitar responsabilidades penales si las vacunas causan daños físicos”.

“Dijeron que había un problema de negligencia, es mentira”, expresó este martes Bullrich, quien agregó que “Pfizer no pidió cambios en la ley; lo único que pidió fue un seguro de caución, como pidió en todos los países del mundo, que es algo razonable”.

Ironizando sobre las versiones que indicaban que la empresa le había solicitado al Gobierno argentino ceder en su soberanía para enviar vacunas, Bullrich declaró: “Pfizer no pidió ni los hielos continentales, ni… bueno, no sé, las Islas Malvinas se las podríamos haber dado”.

La polémica frase se viralizó en redes sociales generando el repudio de distintos usuarios y de todo el oficialismo, que se encolumnó detrás del comentario para criticar a la titular del PRO. “La frase brutal de Bullrich sobre Malvinas es coherente con lo que hizo su gobierno. Política de entrega y sumisión, desprecio por nuestras causas nacionales”, manifestó el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, quien resaltó: “Olvido imperdonable del sacrificio de los 649 héroes argentinos que quedaron allá”. Y se preguntó: “¿Bullrich no tiene Patria?”

Tras los cuestionamientos por sus dichos en LN+, la ex funcionaria de Cambiemos ensayó su explicación en Twitter: “Frente a las mentiras por la cual no se compraron vacunas, ejemplifiqué que el Gobierno dijo cualquier cosa: hasta que podíamos entregar las Malvinas o los glaciares”. “Si me expresé mal, ratifico mi posición a favor de nuestra completa soberanía sobre las Islas Malvinas”, justificó.

Al respecto del diálogo que se reactivó este martes entre el Gobierno y la farmacéutica, la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, indicó que “las negociaciones a veces sufren algunos impases, se frenan, luego se retoman, en ningún caso están cerradas o imposible de poder firmar o avanzar”. “Ahora, tiene que haber acuerdos entre las partes, y eso significa (no solo) ponerse de acuerdo en las cláusulas que en su momento no estábamos de acuerdo, sino también tener una propuesta interesante para la Argentina de entrega de esas vacunas en tiempo y forma”, detalló la funcionaria.

Este miércoles, la ex ministra de Seguridad volvió a explicar su frase a través de una carta que difundió en sus redes:

“El Contrato con Pfizer nos daba preferencia para la compra de 14 millones de vacunas”.

“El Gobierno Nacional, por alguna razón no explicada ni justificada, decidió no aceptar el buen precio y la cantidad ofrecida, que podía complementarse con una compra mayor”.

“Dio muchas excusas, tales como que nos pedían activos, soberanía y cuestiones similares. Para ejemplificar esto dije en un programa de televisión que hablaban de los hielos continentales y hasta de las Islas Malvinas”.

“Lo expresé incorrectamente y los kirchneristas salieron rápidamente a decir que yo quería entregar las Islas Malvinas a Pfizer. Un absurdo que sólo esconde la falta de explicación de por qué los argentinos estamos sin vacunas. Perdimos una gran oportunidad”.

“El problema es que van a volver a cerrar todo, que seguimos con miles de chicos sin ir a clases, con negocios fundidos y millones de trabajadores desocupados porque decidieron no comprar vacunas. Mi frase fue mal expresada y ya lo dije”.

“Pero la vacuna no está, siguen los muertos y quieren volver a encerrarnos por su incapacidad para administrar la pandemia. Miren lo importante”.

“Yo ya expliqué lo que quise decir, expliquen ustedes por qué no tenemos vacunas”.