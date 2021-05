Impactan los conceptos vertidos por el diputado nacional Pablo Yedlin, en LA GACETA del 07/05, con el título de “Así Estamos”, sobre la manipulación de las vacunas contra la Covid-19 en el mundo, clarificando etapas engorrosas en el manejo del inmunógeno, que no explicaron con claridad los funcionarios que no funcionan en el área de la salud. En el artículo, el autor afirma que la pandemia era un hecho ya anticipado por la comunidad científica del mundo, a pesar de que el ex ministro de Salud “renunciado” sostenía que era imposible que el virus llegase a Argentina; entonces, si esta situación ya estaba en conocimiento de los líderes del mundo, y de la OMS, ¿por qué no se adoptaron las medidas preventivas en el orden mundial, para evitar, o morigerar el histórico desastre a que está siendo sometida la raza humana? Quizás la realidad le fue ocultada al mundo por los países poderosos, que junto a los fondos de inversión financiaron a la industria farmacéutica para lograr en tiempo récord la aparición de varias vacunas en el mercado; o mantuvieron escondido semejante depredador de la raza humana para equilibrar sus presupuestos a través de la venta del inmunógeno, utilizándolo como herramienta de conquista y sometimiento contra los países pobres a un costo de millones de vidas. En el análisis el diputado nacional advierte que sectores de la sociedad pueden trasladarse al exterior en busca de la vacuna (Macri y la vacuna Johnson & Johnson) mientras que los pobres esperan que Dios se apiade de ellos, o que los ricos decidan quiénes viven o quiénes mueren (“La Pandemia, los ricos y los pobres”, LA GACETA, 04/08/20) porque juzgan a los pobres como los causantes de los déficits fiscales. Estas maniobras con las vacunas exponen con claridad que el liberalismo prioriza las leyes del mercado a la salud del hombre y al amor a Dios; las vacunas mal administradas por el poder económico, facilita que los estados más ricos decidan el futuro de vida del resto de la humanidad. En nuestro país, la rebeldía de Larreta a los DNU del Presidente solo logró más contagios, más internos y el aumento de fallecidos en CABA, situación que gracias al espacio de opinión de LA GACETA pude anticipar (“Colgados de la Pandemia”,18/04/21).

José Emilio Gómez

