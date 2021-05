Diego Ramos es uno de los actores más reconocidos de la farándula, con una larga lista de éxitos en su haber el artista logró posicionarse como uno de los favoritos de la gente y con un prestigio inigualable.

Como todos saben Diego se lanzó como panelista de programas de actualidad algo que también le sienta muy bien y por sobre todo saca a relucir una faceta que pocos conocían de él.

Hace algunas horas, el actor y panelista se volvió tendencia debido a un comentario realizado en el programa “Los Mammones” por el conductor Leandro “Chino” Leunis. Recordemos que el presentador estuvo como invitado en la jornada de ayer.

De esta manera, Jey Mammon consultó a su invitado: “¿Te irías de vacaciones con Diego Ramos?”, sin dudar Leandro respondió: “Si, re contra. Lo quiero mucho a Diego Ramos y es mi permitido varón”.

De esta manera, el conductor del programa se revolucionó con la respuesta y el Chino remarcó la buena relación que tiene con el actor, aunque sabía en el fondo las repercusiones que sus palabras tendrían.

La respuesta de Diego no tardó en llegar, quien aseguró a “Primicias Ya”: “Siempre es un halago que te elijan. Las veces que nos cruzamos, muy buena onda”. Además aclaró: “Es fachero, tranquilo y se lo ve buena persona. Todos hablan bien de él”, sentenció el panelista.

La inesperada confesión de Diego Ramos

Diego Ramos es uno de los actores más queridos por los televidentes, con un carisma único el artista se ganó el respeto de todos. Hace algunos días, Ramos confesó que en el amor no tuvo mucha suerte, pues no fueron fieles con él.

Se define como una persona tranquila y que en la pareja tiene códigos, además disfruta mucho de la convivencia. Con respecto a la infidelidad aseguró: “Nunca he sido un gran infiel, he sido un gran perjudicado. Cuando estuve con alguien fuera de la pareja, o me hizo ver que tenía que dejar a esa pareja o que estaba bueno luchar”, manifestó Diego.

“Nunca planteé una pareja abierta, no me llama la atención, no lo toleraría. Tampoco soy de estar mirando y chequeando y si pasa, hacelo bien para que no me entere porque no me gustaría”, dijo con humor el actor. Para cerrar con la idea Diego Ramos explicó: “la mentira y el vivir escondiéndome me daría mucha culpa. Las veces que lo hice me angustió más de lo que lo disfruté”.

Fuente: Minuto Neuquén