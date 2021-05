A días de celebrarse el día de la madre en varios puntos del mundo, la mamá de las Kardashian se lleva todas las miradas.

Kim subió una storie en Instagram posando con Kris Jenner, su madre, quien a los 65 años parece haber conseguido la receta de la juventud eterna.

Sin lugar a dudas Kim, Khloé, Kourtney, Kendall y Kylie, heredaron de su madre la belleza, además de la capacidad para desenvolverse exitosamente en el ámbito empresarial.

De hecho, fue Kris Jenner quien tuvo la idea que llevaría a la fama mundial a toda la familia: la realización del reality “Keeping up with the Kardashians”.

Pasaron 13 años desde el estreno del show, sin embargo, continúa siendo uno de los programas más importantes de los Estados Unidos.

Kris supo aprovechar esa popularidad para nuevas producciones con sus hijas como protagonistas. “Kourtney and Kim Take Miami “, “Kocktails With Khloé” son solo algunos realities que continúan vigentes.

Se agranda la familia

A pesar de que aún no se conoce con exactitud cuál es el estado de su relación con Tristan Thompson, en las últimas horas se supo que Khloé Kardashian decidió ser madre nuevamente.

Tal y como se puede ver en los últimos capítulos del reality que la tiene como protagonista, la empresaria estaba realizando un tratamiento de fertilidad.