Moira Gough se hizo conocida en los 90 por la publicidad del chocolate “de la vaquita” y también por su personaje la “lolita” en el programa de Cris Morena, Jugate Conmigo.

Pero el paso de por el programa de juegos, música y sketches que conducía Cris Morena fue fugaz. Sólo dos meses estuvo la modelo secundando a la presentadora con otros tantos chicos y chicas que representaban el canon estético de la época y de lo que era “canchero”.

¿Qué habrá ocurrido para que Gough decidiera bajarse del mega exitoso ciclo del momento? Tal vez, las cosas no eran tan perfectas ni buena onda como se veía en pantalla. Al menos, para ella, que en estos días reveló en sus redes que no le quedaron “buenos recuerdos de esa experiencia”.

Todo empezó cuando un seguidor de Instagram le preguntó si había sido feliz “haciendo Jugate”. “No tanto…”, respondió ella, que vive en México con su familia desde hace años.

Luego, otro quiso ir más allá y le consultó, sin vueltas: “¿Qué te pasó en Jugate que tenés malos recuerdos? Yo te recuerdo siempre preciosa”. “Me encontré con gente nada amable. Era muy chica y me sentí muy sola y poco cuidada por la gente que trabajaba ahí”, contestó.

Y acto seguido, sin dar nombres, la ex modelo explicó quiénes fueron los responsables de que le quedaran sólo malos recuerdos de esa época. “El peluquero, la coreógrafa, la vestuarista, ellos fueron los que no me dejaron tener una buena experiencia”, cerró Moira, lapidaria con el trato que recibió de la producción en ese momento tan vulnerable de su vida, cuando tenía tan solo 13 años.