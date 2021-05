Ante la segunda ola de coronavirus con más de 23.000 casos registrados en las últimas 24 horas y con las nuevas restricciones establecidas que podrían afectar al bolsillo de los sectores más vulnerables, el ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, es otro de los funcionarios que dejó abierta la posibilidad de un nuevo pago parecido al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de Anses, al sostener es probable que haya asistencia a sectores “muy críticos”, aunque deberá evaluarse.

“Por las restricciones mucha gente va a tener dificultades para trabajar, sobre todo por el transporte público. Vamos evaluando la situación y tomaremos las medidas necesarias”, dijo el ministro en diálogo con Chiche 2021 por Crónica HD.

“El IFE llegó a 9 millones de personas dividas en tres realidades. Por un lado, hay tres millones de personas que volvieron a la actividad, otras tres que no recuperaron su situación y otras tres con problemas importantes”, puntalizó Arroyo.

Y sobre una posible nueva asistencia, advirtió que no tendría las mismas caraterísticas que el bono de 10.000 entregado por Anses: “No es un IFE univesal, que es el modelo creado cuando estaba todo cerrado, pero sin dudas, si hay situaciones críticas que es muy probable que lo hayan, por determinados sectores productivos, por determinadas zonas del país, a las que vamos a llevar adelante politicas para comenzar”.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que el Gobierno nacional va a “a seguir acompañando a los sectores que más lo necesiten, de acuerdo con la dinámica de las restricciones sanitarias”, tras exponer en la reunión del Consejo Económico y Social en Casa de Gobierno.

“No estamos en la misma situación que en marzo, abril o mayo. Hoy no enfrentamos restricciones totales de circulación como fue durante esa etapa, con lo cual no estamos pensando en un nuevo IFE. Pero, al igual que hasta ahora, vamos a seguir acompañando a los sectores que más lo necesiten, de acuerdo con la dinámica de las restricciones sanitarias”, dijo el ministro a la agencia de noticias Télam.

Por su parte, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, se refirió este viernes a la posibilidad de un regreso del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) al sostener que “Pusimos el IFE en un momento en que la gente no podía salir de su casa, hoy no estamos en ese momento, hoy las restricciones no son esas, tienen que ver con la nocturnidad”.

“No creemos que en este momento haga falta un IFE, pero no somos necios. Los datos de pobreza son terroríficos”, explicó Todesca en línea con lo que dijo ayer el presidente Alberto Fernández al reconocer que si hiciera falta, va a “ayudar a salir a los argentinos de esto”.