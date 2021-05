Twitter viene amenazando desde hace meses con lanzar un posible servicio de pago. Si bien la plataforma fundada por Jack Dorsey no ha dicho nada oficial hasta el momento, se han filtrado funciones se este servicio VIP en múltiples ocasiones.

Este domingo, un tuit de la investigadora Jane Manchun Wong reveló cuál será el nombre que Twitter utilizará para su versión de pago o, al menos, cuál están utilizando internamente ahora mismo. Se trata de ‘Twitter Blue’ y junto al nombre conocemos también el precio a pagar para acceder a él: 2,99 dólares al mes.

¿Qué permitirá ‘Twitter Blue’? En primer lugar y como es obvio, eliminar la publicidad y tener un servicio más privado. Por otro lado, Twitter ofrecerá la opción de deshacer el envío de un tuit (lo vimos hace unos meses) durante unos segundos. Una aproximación a la opción de editar un tuit que tanto pedían los usuarios.

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2021