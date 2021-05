Fue una semana redonda para el tarotista azul y oro. Walter Lavalle, reconocido por pronosticar los resultados de Boca a través de sus redes sociales, vaticinó el triunfo del Xeneize ante River en el Superclásico y no pudo ocultar toda su euforia luego del Superclásico.

Astrotarot Boca Jrs., como se lo conoce en Twitter, había asegurado que el conjunto de Miguel Ángel Russo eliminaría al de Marcelo Gallardo esta tarde por los cuartos de final de la Copa Liga Profesional. “El diablo te espera”, amenazó al Millonario con sus cartas el pasado jueves, esta mañana reafirmó sus palabras y, entrada la noche, descargó toda su alegría por el triunfo desde los doce pasos.

“Les dije, muy sufrido… se ganó, pero jugando así”, escribió Lavalle. Y, minutos más tarde, agregó picante al asunto: “Llore, River, llore. Sufra, no me venga con el verso de que no le importa este partido. Duele, duele. Chau, se terminó la mala racha. Lloren, lloren”.

No es el único acierto que tuvo el tarotista de Boca esta semana: ya había dicho que sería muy complicado traerse algo de Brasil frente a Santos por la Copa Libertadores. En el horizonte cercano, otra vez aparece River por la Copa Argentina y los seguidores ya le reclaman a Lavalle que empiece a tirar las cartas. ¿Le pegará otra vez?

