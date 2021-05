Después de mucho tiempo, Romina Gaetani, reapareció en los medios y en una entrevista contó el motivo por el cual se alejó, los nuevos proyectos que tiene en mente y aseguro que su pasión por la actuación está intacta.

Romina Gaetani reveló que “El gran parate fue cuando me metí con la música cien por ciento. Paré unos cuatro años porque me di cuenta de que había vida aparte de un estudio de grabación”.

En su faceta musical, la actriz remarcó: “Estoy haciendo temas solistas y estoy feliz. Escribí en pandemia, ya tenía cosas maqueteadas”

Luego agregó s comunico con personas que conocen del tema para asesorase al respecto. “Empecé a llamar a amigos y amigas músicos, y gente que admiro sin conocer y les mostré mi trabajo”, reveló Gaetani.

Por otra parte, la actriz comentó que esta trabajando de lleno en este nuevo proyecto musical, ya que desarrolla casi todas las actividades que implica el rubro de l música.

“Ya estoy produciendo la segunda canción y filmando videos. Hago letras, melodía y estoy en la producción”, sostuvo Romina Gaetani.

La actuación una pasión.

Actualmente, Romina Gaetani se encuentra en plena grabación. Y agradeció tener trabajo en estos tiempos de pandemia. Recordemos que la cantante está grabando “La 1-5/18, Somos uno”, la nueva tira de Polka.

“Ya que me llamen para hacer una ficción en pandemia es un montón: tengo que agradecer desde que me levanto hasta que me acuesto” señaló la actriz.