El Instituto Gamaleya expresó “tristeza” ante el anuncio del Presidente de haber dado positivo de coronavirus. Dicho organismo respondió al hilo de Twitter en el que el Alberto Fernández informó que había dado Covid-19 positivo con un mensaje optimista respecto de la eficacia de la vacuna Sputnik V, que fue con la que se inoculó el Jefe de Estado en enero pasado. Al mismo tiempo, le deseó una pronta recuperación.

“Instituto Gamaleya: Nos entristece escuchar esto”, comienza el mensaje enviado al primer mandatario y continuó: “#SputnikV es 91,6% eficaz contra infecciones y 100% eficaz contra casos graves. Si la infección se confirma y se produce, la vacunación garantiza una recuperación rápida sin síntomas graves”. “¡Le deseamos una rápida recuperación!”, concluyó el mensaje.

The Gamaleya Institute: We are sad to hear this. #SputnikV is 91.6% effective against infection and 100% effective against severe cases. If the infection is indeed confirmed and occurs, the vaccination ensures quick recovery without severe symptoms. We wish you a quick recovery!

— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 3, 2021