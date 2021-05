Rafael Nadal se recuperó del mal trago en Madrid y se consagró en el Masters 1000 de Roma. La Fiera venció al número uno del mundo Novak Djokovic, en tres sets: 7-5, 1-6 y 6-3.

El español y el serbio disputaron una nueva final, la más repetida en la Era Open: 29 veces si se cuenta la ATP Cup 2020.

El oriundo de Mallorca consiguió su décimo trofeo en la capital italiana. Es el cuarto torneo donde consigue 10 títulos o más: Roland Garros (13), Barcelona (12), Monte Carlo (11) y Roma (10).

Además, Nadal alcanzó con 36 a Nole en títulos de Masters 1000. Ahora todos los cañones apuntarán en dos semanas al Roland Garros, donde Nadal deberá defender la corona del año pasado.

TEN IN ROME

The moment @RafaelNadal overcame Djokovic to win an extraordinary 10th Rome title!#IBI21 pic.twitter.com/IldBAYvVKS

— Tennis TV (@TennisTV) May 16, 2021