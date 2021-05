“No sé qué dirán las autoridades del penal, no se puede admitir mujeres embarazadas. No sé dónde me van a tener”, expresó Ema Hortencia Gómez cuando las empleadas del Servicio Penitenciario la sacaron de la sala de juicio oral para trasladarla a la cárcel de Mujeres.

Minutos antes, había escuchado que la condenaron a prisión perpetua por el crimen del ex juez Víctor Agustín Aráoz, cuyo homicidio se registró en noviembre de 2004. En octubre de 2015, cuando se conoció el segundo fallo -en una primera instancia la habían sentenciado a 13 años y la Corte Suprema de Justicia ordenó que otro tribunal emitiera otra resolución- las autoridades de la cárcle habían informado que efectivamente no tenían un espacio para recibirla.

Los jueces Elisa Molina, Carlos Caramutti y Alfonso Zóttoli, después de haber realizado varias audiencias y de inspeccionar personalmente la cárcel, le dieron dos órdenes al director de Institutos Penales Guillermo Snaider: 20 días para acondicionar un lugar para embarazadas, y 45 más para adaptar un sector para cuando dé a luz.

Los jueces, en la misma sentencia del juicio, habían dispuesto que el servicio médico de la Penitenciaría constate el embarazo de Gómez (la condenada aseguró que lleva cinco meses de gestación) y que se arbitren todos los medios para el control del mismo. La condenada por el crimen continúa alojada en el penal.